Cae red criminal que utilizaba adolescentes para cometer homicidios en Cali.

Una ofensiva de 45 días contra las estructuras responsables de buena parte de la violencia en Cali dejó como resultado 84 capturas y aprehensiones, el esclarecimiento de 62 homicidios y la incautación de 134 armas de fuego.

El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali a través del plan ‘Cazador’, una estrategia que concentró las investigaciones y los operativos en sectores como El Diamante, El Vallado, Mariano Ramos, Nueva Floresta y otras zonas priorizadas por las autoridades.

El resultado fue posible después de más de un año de labores de inteligencia, seguimiento a los integrantes de las organizaciones, análisis de cámaras de seguridad y caracterización de las dinámicas criminales. Con esa información se realizaron 34 allanamientos que permitieron afectar las operaciones y las rentas ilegales de dos estructuras señaladas de promover homicidios y comercializar estupefacientes.

Una de las organizaciones impactadas fue ‘Los de la R’, con presencia en el barrio El Rodeo, en la Comuna 12. Allí fue capturado su presunto cabecilla, conocido como alias ‘Homero’, de 42 años, quien, según la investigación, llevaba cerca de cinco años vinculado a actividades criminales.



La organización habría participado en hechos violentos relacionados con la disputa por el control de las rentas ilegales en ese sector de la ciudad. Sus integrantes fueron procesados por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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La segunda estructura desarticulada fue ‘Los Piolos’, que tenía injerencia en el barrio El Vergel, en la Comuna 13. Entre los capturados está alias ‘Martha’, señalada de asumir la coordinación de la organización luego de la captura de alias ‘Fanor’, quien, según las autoridades, habría continuado impartiendo órdenes desde un centro penitenciario.

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Uno de los hallazgos más graves de la investigación está relacionado con la utilización de adolescentes entre los 15 y los 17 años para cometer homicidios y vender drogas. De acuerdo con las autoridades, los menores también eran sometidos a dinámicas violentas como una forma de demostrar sus capacidades y acceder a la estructura criminal.

Los integrantes de ‘Los Piolos’ fueron vinculados a investigaciones por homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto calificado e instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos.

Todos los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías. Mientras los adultos recibieron medida de aseguramiento intramural, los adolescentes fueron cobijados con medida de internamiento preventivo en centros especializados.

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"En lo corrido de 2026, más de 620 personas han sido capturadas en Cali por porte ilegal de armas de fuego, un 10 % más que durante el mismo periodo del año anterior. Además, 282 personas han sido detenidas por homicidio", confirmó el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali

Las autoridades anunciaron que mantendrán las operaciones contra las estructuras criminales y reforzarán las acciones para evitar que niños, niñas y adolescentes sean utilizados por las organizaciones delincuenciales para cometer homicidios y otros delitos.