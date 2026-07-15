Delincuentes robaron 80 millones de pesos en falso allanamiento a una vivienda en el sur de Cali

Las autoridades en Cali se encuentran tras el rastro de varios delincuentes que recientemente ingresaron a una vivienda del barrio El Lido, al sur de la ciudad, fingiendo ser integrantes de la Policía, para hurtar una alta suma de dinero.

Según las autoridades, estos hombred anteriormente habían intentado ingresar al inmueble y, desde hace varios días, vigilaban a sus víctimas para encontrar el momento para realizar el asalto.

El falso allanamiento quedó registrado a través de las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se evidencia cómo los delincuentes llegaron al sitio en dos vehículos particulares, cerca de cinco personas, cuatro hombres y una mujer aparecen intimidando a la familia que se encontraba al interior del lugar.

"Se pudo establecer que en el lugar se encontraban los propietarios del inmueble, la empleada doméstica y un menor de edad. Una vez adentro le causaron lesiones con objeto contundente a uno de los ocupantes y huyeron llevándose 80 millones de pesos en dos vehículos particulares", indicó el coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía de Cali.



Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables del hurto, por lo que las autoridades han activado un plan candado, además de la revisión de los videos de seguridad, para identificarlos y capturarlos en el menor tiempo posible.

"La Policía está actuando con celeridad para identificar y capturar en el menor tiempo posible a los responsables y hacer que respondan ante la justicia por el delito de hurto y suplantación de autoridad. Hacemos un llamado a la ciudadanía a continuar aportando la información necesaria para la captura", añadió el coronel Melo.