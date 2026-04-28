¿Dejarán de operar las tiendas de Lili Pink tras allanimiento? Ya se conocen detalles

Tras conocerse de un presunto esquema de contrabando por parte de la empresa Lili Pink, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un allanamiento en diferentes locales del país y un fiscal impuso medidas cautelares sobre 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, por lo tanto, se encuentra el cartel de "bien ocupado con fines de extinción de dominio".

Pero la situación ha llevado a miles de personas a cuestionarse si esto sería el cierre definitivo de esta compañía, ahora que se encuentra en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y si habrá despidos masivos para todas las personas que se encontraban en cada uno de los locales, sin embargo, se conoció el futuro de esto.

"La Fiscalía puso al descubierto un conglomerado empresarial que, con la fachada de una cadena de ropa femenina y accesorios, habría facilitado el ingreso de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país. La investigación da cuenta de importadoras y sociedades de papel utilizadas para dar apariencia de legalidad a la actividad delictiva. En el curso de la investigación fueron documentadas conductas como lavado de activos por 730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones", explicaron desde la Fiscalía.

Operativos de Fiscalía en Lili Pink Foto: suministrada

¿Dejarán de operar las tiendas de Lili Pink tras allanimiento?

De acuerdo con Noticias Caracol, ahora que los locales pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) seguirán funcionando y las tiendas se mantendrán abiertas, esto debido a que la Fiscalía "no tiene potestad para administrarlos", pero esto será de manera parcial, pues, si un juez especializado toma este caso y extinga el bien, todo cambiaría rápidamente.



Según Blu Radio, las autoridades identificaron maniobras para evadir controles, fragmentar operaciones y dificultar el seguimiento del dinero dentro del sistema económico. “Por eso fueron ocupados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, bienes que quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio”.