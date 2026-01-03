En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió en Medellín hijo de Jeihhco, uno de los líderes más representativos de la Comuna 13

Murió en Medellín hijo de Jeihhco, uno de los líderes más representativos de la Comuna 13

El joven de 21 años iba de pasajero de una moto que se vio involucrada en un grave accidente de tránsito.

