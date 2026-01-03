Murió en Medellín hijo de Jeihhco, uno de los líderes más representativos de la Comuna 13

Juan David Castaño Vargas, hijo mayor del reconocido líder cultural Jeihhco, murió en un trágico accidente de tránsito en Medellín. El joven de 21 años viajaba como pasajero en una motocicleta que se accidentó en el barrio Antonio Nariño.

El vehículo en donde iba Castaño impactó contra un objeto fijo y, por el fuerte impacto, el joven falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos. El conductor de la motocicleta sufrió lesiones de consideración en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Castaño no solo era conocido por ser hijo de Jeihhco, un reconocido gestor cultural y creador del Graffitour, sino también por su propio trabajo cultural, ya que se desempeñaba como secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho y participó en proyectos de espectáculos públicos.

La triste noticia ha generado profundo impacto entre la comunidad artística y los vecinos de la zona y, por ello, a través de sus redes sociales, Jeihhco compartió un sentido mensaje.

"Hoy murió mi Juanda, con él he muerto yo. Hasta siempre amor de mi vida”, dijo.

Asimismo, distintos líderes culturales, instituciones y residentes han expresado su solidaridad como, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que lamentó el fallecimiento de Castaño y resaltó su rol en los procesos artísticos, formativos y de memoria impulsados en la Comuna 13 de Medellín.