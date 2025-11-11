En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En su casa de la comuna 13 de Medellín asesinan a un integrante de la comunidad LGBTIQ+

En su casa de la comuna 13 de Medellín asesinan a un integrante de la comunidad LGBTIQ+

Autoridades investigan la supuesta responsabilidad de la pareja sentimental de la víctima que fue visto saliendo con algunos objetos materiales del lugar de los hechos.

