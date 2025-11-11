En su casa de la comuna 13 de Medellín asesinan a un integrante de la comunidad LGBTIQ+

En la Comuna 13 de Medellín fue asesinado dentro de una vivienda un integrante de la comunidad LGBTIQ+. Autoridades investigan la supuesta responsabilidad de la pareja sentimental de la víctima que fue visto saliendo con algunos objetos materiales del lugar de los hechos

Las personas en el barrio El Socorro de Medellín no salen del asombro luego de que fuera hallado sin vida dentro de una vivienda Leonardo Duque Gómez de 55 años. La víctima, estilista e integrante de la comunidad LGBTIQ+, fue encontrada con varias heridas de arma cortopunzante.

Las versiones entregadas de manera preliminar indican que la familia de Duque comenzó a buscarlo y al no tener respuesta alguna sobre su paradero ingresaron hasta su vivienda en donde hallaron el cuerpo del hombre. Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención: el inmueble estaba desorganizado y faltaban algunas pertenencias de la víctima.

Según habrían afirmado algunos de los vecinos de Duque, horas antes de que fuera confirmada la noticia fue visto el que sería la pareja sentimental del hombre saliendo con un televisor, un parlante y lo que, al parecer, sería un bolso con otros objetos de valor que no fueron encontrados en la vivienda donde se perpetró el homicidio.



Aunque las autoridades en la capital de Antioquia ya tendría algunas evidencias que podrían determinar quién fue la persona responsable del asesinato, las labores investigativas avanzan para esclarecer por qué ocurrieron los hechos y si la muerte se dio para robarle las pertenencias que tenía Duque en su vivienda.

Por ahora la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín se encuentran fortaleciendo las medidas de seguridad en la ciudad que está a punto de llegar a los 300 homicidios en el año, un incremento en comparación con las cifras del año anterior.