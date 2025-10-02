Colombia Diversa cuestiona inacción frente a crímenes contra población LGBTIQ+

La más reciente alerta de la Defensoría del Pueblo sobre los riesgos que enfrentan las personas LGBT en Colombia reabrió el debate sobre la violencia contra esta población. Colombia Diversa respondió reiterando su llamado al Estado para que adopte medidas efectivas de prevención y acceso a la justicia.

Según la organización, los datos de la Defensoría confirman lo que desde hace años viene documentando: la persistencia de imaginarios sociales que justifican el desprecio por la vida de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. A pesar de los esfuerzos de monitoreo y denuncia, los homicidios y agresiones no han disminuido y continúan alimentados por la discriminación.

Otro punto crítico señalado es el deterioro de la calidad de la información oficial. La falta de registros completos y confiables impide conocer la verdadera magnitud del fenómeno y limita la formulación de políticas públicas efectivas. “La mala calidad de la información no permite conocer la verdadera dimensión de la violencia contra nuestra población”, señaló Colombia Diversa.

Blu Radio - EFE ROBIN UTRECHT/AFP

La organización enfatizó que el problema no se resuelve solo con el actuar de la Fiscalía. Es necesario un compromiso de todos los sectores de la sociedad para rechazar activamente los discursos de odio. En especial, aquellos que buscan invalidar las identidades trans o cuestionar sus experiencias de vida.



En palabras de Beldys Hernández, coordinadora del área de litigio e incidencia de Colombia Diversa:

“A pesar de los años de monitoreo, no hemos logrado remover los imaginarios que justifican el desprecio por nuestras vidas. No basta con lo que debe hacer la Fiscalía: todos los sectores debemos pronunciarnos contra estas violencias”.

Colombia Diversa insistió en que la alerta de la Defensoría debe servir como punto de inflexión para que Estado y sociedad actúen con decisión. Rechazar tajantemente los discursos que normalizan la exclusión y el odio es, según la organización, un paso indispensable hacia una sociedad más justa e incluyente.