Defensoría alerta aumento de violencia contra población LGBTIQ+ y hace pedido al Gobierno

Defensoría alerta aumento de violencia contra población LGBTIQ+ y hace pedido al Gobierno

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el aumento de violencias contra personas LGBTIQ+ en Colombia y pidió al Gobierno cumplir compromisos con la sociedad civil para fortalecer su protección.

Bandera LGBTI
Blu Radio - EFE
ROBIN UTRECHT/AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

La entidad advirtió sobre un preocupante incremento de agresiones contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). Solo en septiembre se registraron nueve nuevos casos: seis mujeres transgénero, dos hombres gay y un hombre trans.

Vea también:

  1. Violencia LGTBI
    Violencia LGTBI
    Foto: AFP
    Antioquia

    Defensores de la comunidad LGBTIQ+ piden más seguridad tras 23 agresiones en Antioquia

Estos hechos se suman a los 71 casos documentados en lo corrido del año por la Defensoría, en articulación con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fiscalía General de la Nación. Los registros evidencian una concentración de violencias en Antioquia (28 casos), Valle del Cauca (14), Bolívar (5), Magdalena (4) y Atlántico (3).

El informe destaca que las mujeres trans continúan siendo uno de los sectores más expuestos a la violencia y la exclusión social. A la fecha, se ha reportado el fallecimiento de 25 mujeres transgénero en circunstancias que incluyen posibles feminicidios con altos niveles de sevicia, muertes relacionadas con barreras en el acceso a derechos y presuntos suicidios.

Ante este panorama, la Defensoría llamó al Gobierno nacional a cumplir con sus compromisos frente a las organizaciones de la sociedad civil y a avanzar en la creación de un espacio de alto nivel que implemente acciones interinstitucionales para la protección integral de las personas OSIGNH.

Comunidad LGBTI
Comunidad LGBTI
Foto: AFP

Según la entidad, este esfuerzo debe traducirse en compromisos concretos que fortalezcan la capacidad institucional del Estado y garanticen la seguridad humana en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, la Defensoría exhortó a la sociedad colombiana a rechazar toda forma de violencia y discriminación basada en prejuicios, y pidió a las entidades públicas garantizar que su accionar esté libre de sesgos y estigmatizaciones.

“La violencia contra las personas LGBTIQ+ por sus decisiones y expresiones personales es intolerable”, concluyó el organismo de control.

