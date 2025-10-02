Defensoría alerta aumento de violencia contra población LGBTIQ+ y hace pedido al Gobierno

La entidad advirtió sobre un preocupante incremento de agresiones contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH). Solo en septiembre se registraron nueve nuevos casos: seis mujeres transgénero, dos hombres gay y un hombre trans.
Estos hechos se suman a los 71 casos documentados en lo corrido del año por la Defensoría, en articulación con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fiscalía General de la Nación. Los registros evidencian una concentración de violencias en Antioquia (28 casos), Valle del Cauca (14), Bolívar (5), Magdalena (4) y Atlántico (3).
El informe destaca que las mujeres trans continúan siendo uno de los sectores más expuestos a la violencia y la exclusión social. A la fecha, se ha reportado el fallecimiento de 25 mujeres transgénero en circunstancias que incluyen posibles feminicidios con altos niveles de sevicia, muertes relacionadas con barreras en el acceso a derechos y presuntos suicidios.
Ante este panorama, la Defensoría llamó al Gobierno nacional a cumplir con sus compromisos frente a las organizaciones de la sociedad civil y a avanzar en la creación de un espacio de alto nivel que implemente acciones interinstitucionales para la protección integral de las personas OSIGNH.
Según la entidad, este esfuerzo debe traducirse en compromisos concretos que fortalezcan la capacidad institucional del Estado y garanticen la seguridad humana en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo.
Finalmente, la Defensoría exhortó a la sociedad colombiana a rechazar toda forma de violencia y discriminación basada en prejuicios, y pidió a las entidades públicas garantizar que su accionar esté libre de sesgos y estigmatizaciones.
“La violencia contra las personas LGBTIQ+ por sus decisiones y expresiones personales es intolerable”, concluyó el organismo de control.