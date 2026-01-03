Pasajeros cancelan viajes Medellín - Cúcuta por situación fronteriza tras captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue generando repercusiones en Colombia y el departamento de Antioquia no ha sido ajeno a las alertas de seguridad y es que desde la Terminal de Norte de Medellín ya se han cancelado decenas de viajes hacia Norte de Santander.

Los transportadores han indicado que las personas se han acercado a las taquillas o simplemente han cancelado sus tiquetes a través de las páginas webs, ya que aseguran esperarán que pasa en la zona fronteriza para poder reprogramar sus viajes y así pasar al territorio venezolano.

Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros en Antioquia, aseguró que lo que se espera es que con el paso de los días retome la calma a la zona fronteriza y que así los buses puedan realizar los viajes sin el temor por posibles situaciones de orden público.

"Tienen el temor de quedarse varados en la frontera, entonces, lo que está pasando es que vienen a dejar los tiquetes abiertos para otra fecha. Tan pronto abran la frontera la empresa los despacha, pero, hasta el momento, si se está viendo que algunas personas que están llamando o que están viniendo a la taquilla a hacer la cancelación de los tiquetes", mencionó Echeverri.



Destacó Echeverri que regularmente los transportes pueden tener hasta 1.100 sillas disponibles para viajes a Cúcuta y municipios cercanos, sin embargo, durante esta época de vacaciones la capacidad de aumenta a 1.500 sillas, muchas de ellas sin pasajeros por las cancelaciones que se han dado en los últimos minutos tras la captura de Nicolás Maduro.

Por último, mencionan los transportadores de pasajeros que la mayoría de los afectados son personas oriundas de Bucaramanga o Cúcuta, pero que también hay un par de ciudadanos venezolanos que estaban de vacaciones en Medellín pero que no regresarán a su país por un par de días.