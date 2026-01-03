Militarizaron la frontera con Venezuela en Cúcuta tras captura de Maduro

Tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X, anunció la instalación de un puesto de mando unificado en Cúcuta.

"Con el propósito de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica , en respuesta a la situación en la frontera. En el marco de este PMU se definirán y coordinaran medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria dirigidas, tanto a connacionales, como migrantes venezolanos y personas de otras nacionalidades que ingresen al país", afirmó Benedetti.

Entre las asistencias anunciadas están la asistencia en salud, a través de centros médicos y hospitales, garantía del derecho a la educación protección integral de niños, niñas y adolescentes, atención y protección a personas de terceras nacionales, revisión y fortalecimiento de los puestos fronterizos para asegurar condiciones adecuadas de seguridad y habilitación de albergues temporales en Cúcuta y en otra ciudades del país.