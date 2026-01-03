En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Militarizaron la frontera con Venezuela en Cúcuta tras captura de Maduro

Militarizaron la frontera con Venezuela en Cúcuta tras captura de Maduro

El Ministerio del Interior anunció la instalación de un PMU en la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad