Trump revela cómo fue capturado Nicolás Maduro y su esposa: "Estaba en una fortaleza"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: AFP

"Nosotros íbamos a hacer esto hace cuatro días, pero el clima no estaba perfecto. El clima tiene que estar perfecto. Y teníamos un clima perfecto. Teníamos un poco más de nubes que pensábamos, pero estaba bien. Esperamos cuatro días. Sabíamos que íbamos a hacer esto cuatro días atrás, tres días atrás, dos días atrás. Y de repente se abrió y dijimos, vamos. Y les diré que fue increíble", dijo el mandatario en entrevista con Fox News.



Y agregó, "Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró. Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos".

El mandatario aseguró que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

Donald Trump y Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos dijo que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

"Estábamos preparados para hacer una segunda ola. Estábamos listos y muy profesionales. Esto fue tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo, pero estábamos preparados. Francamente, probablemente pensamos que íbamos a tener que hacerlo", dijo.