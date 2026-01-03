En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump revela cómo fue capturado Nicolás Maduro y su esposa: "Estaba en una fortaleza"

Trump revela cómo fue capturado Nicolás Maduro y su esposa: "Estaba en una fortaleza"

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista.

