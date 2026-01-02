En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En aparatoso accidente de tránsito murió madre del presidente del Concejo de Bello, Antioquia

En aparatoso accidente de tránsito murió madre del presidente del Concejo de Bello, Antioquia

Los hechos, en los que también murió un hombre de 39 años, ocurrieron en una vía cercana a la estación Madera del metro de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad