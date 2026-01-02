En aparatoso accidente de tránsito murió madre del presidente del Concejo de Bello, Antioquia

Autoridades en el municipio de Bello investigan las causas de un grave accidente de tránsito reportado en las últimas horas en la vía La Seca, jurisdicción del municipio de Bello y cerca a la estación Madera del metro de Medellín.

En los hechos estuvo involucrado un vehículo particular de color gris con dos personas a bordo. Según versiones preliminares, el conductor identificado como Johan Vásquez Ruiz, de 39 años, habría pérdido el control del automotor que además de salirse de la vía se volcó e impactó un poste de alumbrado público.

Por su parte, la acompañante del conductor fue identificada como Astrid Arboleda, de 53 años de edad, y madre del presidente del Concejo de Bello, Jhon Anderson Arango.

A través de redes sociales la Alcaldía de Bello y el Consejo Territorial de Planeación de la misma localidad lamentaron lo sucedido y enviaron un mensaje de solidaridad y fortaleza a sus familiares.



Dos personas murieron tras un aparatoso accidente en la vía La Seca, sentido sur - norte, jurisdicción de Bello. Una de las víctimas es Astrid Arboleda, madre del presidente del Concejo de este municipio, Jhon Anderson Arango. #VocesySonidos pic.twitter.com/62S746A3VE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 2, 2026

Este siniestro vial se convierte en el primero de 2026 con víctimas fatales en el municipio de Bello, donde durante todo el 2025 un total de 43 personas perdieron la vida en este tipo de situación, según reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.