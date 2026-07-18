Autoridades intensifican vigilancia en cerros y ladera de Cali para evitar incendios forestales

Las autoridades y organismos de socorro en Cali permanecen en alerta ante el riesgo de incendios forestales que corre la región en medio de esta temporada seca, pues en lo corrido de julio de este año se han atendido más de 30 incendios forestales, un incremento del 20% comparado con las cifras de todo este mismo mes en el 2025.

Por esta razón se intensificará la vigilancia en las zonas con mayor exposición a estas emergencias, para tener una mayor capacidad de reacción y respuesta desde el momento en el que se detecte alguna novedad.

"Las comunas 1, 18 y 20, así como los corregimientos de Pance, La Buitrera, Felidia, La Leonera, Golondrinas, Montebello, El Saladito, Los Andes y Villacarmelo, hacen parte de las áreas priorizadas para el monitoreo y la prevención", indicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

También está activo el plan de contingencia para el suministro de agua en la ladera de la ciudad, esto teniendo en cuenta la considerable reducción del nivel de los ríos Cali y Meléndez, que abastecen el servicio en este sector de la capital vallecaucana.



"Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar el suministro de agua potable a todos los caleños. Esto es gracias a que la red baja, que su fuente principal es el río Cauca, puede sustentar gran parte del agua de la ciudad y el resto lo estamos abasteciendo con el caudal que nos queda del río Meléndez, con los 530 litros que hoy tenemos en Meléndez, estamos abasteciendo una parte de la población de las comunas 18 y 20", señaló Diego Fernando Carabalí, gerente de Acueducto de EMCALI.

En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de gestión del riesgo, donde se definieron acciones preventivas y de respuesta Ante seis escenarios de riesgo: los incendios forestales, desabastecimiento de agua, afectaciones a la salud pública y servicios esenciales, impactos al sector agropecuario u el deterioro de los ecosistemas.