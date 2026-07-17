Indignación en Cali por el hurto de cinco cachorros pomerania en el norte de la ciudad

Una familia caleña permanece en incertidumbre total, por el robo de cinco perros pomerania entre los 3 y los 5 años. Los cachorros Coco, Chloe, Manolo, Chanel y Mía fueron raptados por cuatro sujetos armados a bordo de una motocicleta en una vía rural de la capital vallecaucana.

El hecho ocurrió en la carretera entre el sector de Chipichape, al norte de la ciudad y el corregimiento de Golondrinas, donde está ubicada la guardería canina en la que las mascotas eran atendidas. El vehículo en el que los perros eran transportados fue interceptado por los delincuentes, cuando los estaban regresando a la casa.

"Los que iban manejando iban con casco y los parrilleros iban sin casco, amenazan a la conductora de la escuela con un arma, con esa misma rompen el vidrio y nos informa que ahí es donde le piden a los perritos. Para muchas personas serían solamente unas mascotas, para nosotros son nuestros bebés, son nuestra familia y es nuestra familia está desaparecida. Les pido por favor que se toquen el corazón y nos devuelvan a nuestros bebés", indicó Leslye Gaviria, dueña de los cachorros.

Lo que indica Leslye es que los perritos están esterilizados, por lo que no podrían ser utilizados en criaderos, su mayor preocupación es porque una de ellos, tiene una condición especial de salud, que requiere medicamentos constantes.



"No se han comunicado con nosotros, no sabemos nada de ellos, la verdad los único que nos han hablado son estafadores, que han querido tomar ventaja de la situación evidentemente, y pues de parte de la guardería la verdad no sé por qué el actuar de ellos, no pusieron ningún tipo de mensaje cuando ocurrió recientemente en la noche, no nos han apoyado para su búsqueda", aseguró Juan David Corredor, esposo de Leslye.