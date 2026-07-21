Asesinato de joven en embarazo genera nuevo llamado contra la violencia de género en Cali

El hallazgo del cuerpo de María Camila Potosí, la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo encontrada sin vida en el río Meléndez, continúa generando reacciones en Cali.

Mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables, la Alcaldía rechazó de manera contundente el hecho y reiteró el llamado a denunciar cualquier situación de violencia contra las mujeres.

La secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería, calificó el caso como un posible feminicidio que conmociona a la ciudad y expresó la solidaridad de la administración distrital con la familia de la víctima.

“Rechazamos de manera contundente este posible feminicidio que hoy conmueve a nuestra ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y seres queridos de María Camila Potosí y estamos en contacto con las entidades que hacen parte de la ruta de atención, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.”, señaló la funcionaria.



La funcionaria indicó que, en lo corrido de 2026, la Secretaría de Bienestar Social ha brindado atención psicosocial y jurídica a cerca de 1.050 mujeres, además de atender más de 1.640 llamadas relacionadas con situaciones de violencia basada en género.

“Queremos aclarar a la ciudadanía que, en el caso de María Camila Potosí, no existen registros de que hubiera acudido a las líneas de atención de Casa Matria ni a la Secretaría de Seguridad y Justicia. A todas las mujeres que enfrenten una situación de riesgo o a las familias que requieran acompañamiento, les recordamos que pueden comunicarse con Casa Matria”, expresó la secretaria.

Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen de María Camila Potosí, cuyo caso ha generado indignación en Cali por tratarse de una mujer embarazada que había sido reportada como desaparecida días antes de ser encontrada sin vida.

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