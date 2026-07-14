Homecenter se pronuncia tras el feminicidio de Mayerly Olaya: "No tiene ningún vínculo"

En la tarde del domingo 12 de julio, un atroz hecho ocurrió en el municipio de Soacha, dejando un profundo dolor entre los residentes y compañeros de trabajo de Rosa Mayerly Olaya, quien durante su jornada laboral en el Homecenter de Soacha fue atacada por un hombre y, aunque fue trasladada a un centro médico, terminó falleciendo debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar de los hechos fue capturado Óscar Giovanny Marulanda, quien sería el responsable del ataque con un arma cortopunzante contra Mayerly Olaya, causándole cuatro heridas que acabaron con su vida.

Homecenter se pronuncia tras ataque contra su empleada

Ante el atroz hecho, el almacén donde trabajaba Mayerly emitió un comunicado lamentando lo sucedido el pasado domingo en sus instalaciones de Soacha: “Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo, cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía”, señaló la empresa.



Adicionalmente, lamentó lo ocurrido, expresó sus condolencias a los familiares de la mujer e indicó que, apenas se presentó el hecho, activó los protocolos de atención y emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Rosa Mayerly falleció debido a la gravedad de las heridas.

Homecenter afirmó que está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos. “Hay una persona que fue capturada oportunamente por las autoridades, quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia”.

Homecenter emite comunicado sobre asesinato de mujer X: @Homecenter_co

Mayerly Olaya fue víctima de presunto acoso antes de su muerte

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De acuerdo con la investigación, el señalado conoció a la mujer en febrero de este año, cuando visitó el Homecenter donde ella trabajaba desde hacía casi cinco años. La Fiscalía indicó que, tras recibir una respuesta negativa a su interés por iniciar una relación, el hombre habría comenzado a tener actitudes de persecución y hostigamiento que aumentaron con el paso de los meses.

Entre la información obtenida, la mujer habría sido perseguida de manera constante. De hecho, en dos oportunidades fue necesario el apoyo de las autoridades, que la acompañaron desde su lugar de trabajo hasta su vivienda para evitar nuevas intimidaciones. Además, el 10 de mayo y el 5 de junio, el hombre habría llegado hasta la casa de la madre y de la expareja de Rosa para buscarla e intimidarla.