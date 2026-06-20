The New York Times revela memorando de Marco Rubio sobre detención de Beto Coral en Estados Unidos

La detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, provocó una fuerte controversia política luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara la existencia de un memorando firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que se recomendaba su deportación por considerar que sus actividades políticas afectaban los intereses de la política exterior estadounidense.

Coral fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix, Arizona, el pasado martes. Ese mismo día, Rubio emitió un documento en el que argumentó que el activista colombiano había utilizado su permanencia en Estados Unidos para realizar actividades políticas relacionadas con la situación electoral de Colombia.

De acuerdo con la información revelada por el medio estadounidense, Coral ingresó a Estados Unidos en 2015 con una visa de turista y actualmente mantiene una solicitud de asilo pendiente. Sin embargo, el secretario de Estado sostuvo que el colombiano habría desarrollado actividades en respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y en oposición a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano respaldado públicamente por el presidente Donald Trump.

El memorando, citado por The New York Times, señala que permitir la permanencia de Coral en territorio estadounidense "socava los intereses de la política exterior de Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia" y proyecta el mensaje de que ciudadanos extranjeros pueden utilizar plataformas estadounidenses para influir en procesos políticos de otros países sin consecuencias.



Antes de su detención, Beto Coral había participado en actividades en Miami junto con otros ciudadanos colombianos para promover mensajes contrarios a la candidatura de Abelardo de la Espriella entre miembros de la diáspora colombiana. Además, según el propio activista, viajó a esa ciudad para impulsar acciones legales contra el abogado colombiano.

Coral presentó recientemente una denuncia ante el FBI en la que acusó a De la Espriella de grabar y divulgar conversaciones telefónicas privadas, situación que, según afirmó, derivó en episodios de hostigamiento en su contra.