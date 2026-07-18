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Por séptima vez, Procuraduría visitó Hidroituango para hacer seguimiento a gestión del riesgo

Desde la megaobra reiteraron la necesidad de subir la cota del embalse a 420 msnm para no afectar la generación de energía en el país durante la temporada de sequía.

Visita de Procuraduría a Hidroituango.jpg
Visita de Procuraduría a Hidroituango.
EPM
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

Por séptima vez desde el año 2020, la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial le puso la lupa a las principales obras de Hidroituango, realizando una visita y recorrido técnico en las últimas horas.

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En el encuentro participaron representantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, esto para verificar el estado de los instrumentos de gestión del riesgo asociados al proyecto, en especial con las comunidades aguas abajo.

Durante la jornada se expuso la preparación de la megaobra frente al fenómeno de El Niño, en el que se pronostican grandes sequías en meses como septiembre, por lo que desde el proyecto reiteraron la importancia de elevar el embalse hasta la cota 420 para garantizar el abastecimiento de energía al país. Francisco Canosa Guerrero, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación.

"Queremos seguir trabajando articuladamente con ellos a través de la Procuraduría General de la Nación, no solo en las mesas técnicas, sino en el trabajo de diálogo social que hay que realizar con las comunidades y hacer seguimiento a todos esos compromisos que se han pactado a lo largo de estos años, y aspiramos que los que estén pendientes también lleguen a feliz término", destacó el funcionario.

Tras surtirse el encuentro, las autoridades acordaron programar una mesa de alto nivel con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas y Energía.

Finalmente, Empresas Públicas de Medellín expuso que la visita se encuentra en el seguimiento preventivo que la Procuraduría adelanta desde la expedición de la Resolución 0018 de 2020, proceso dentro del cual se han llevado a cabo visitas técnicas para verificar las acciones implementadas por la empresa paisa en gestión del riesgo de desastres, así como la entrega de información.

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