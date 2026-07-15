Procuraduría abre investigación a exdirectivos de UNGRD por contrato para fenómeno de La Niña 2022

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntas irregularidades en un contrato de logística destinado a atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña en 2022.

La decisión cobija al exdirector general de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y al exsubdirector general de la UNGRD y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), Víctor Andrés Meza Galván.

La actuación disciplinaria busca establecer si existieron irregularidades en el proceso contractual relacionado con la logística para garantizar la atención oportuna de la emergencia generada por el fenómeno climático de La Niña durante 2022.

De acuerdo con la Procuraduría, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal advirtió posibles deficiencias en la etapa de planeación del contrato, por lo que abrió la investigación para esclarecer si se cumplieron los requisitos legales en el desarrollo del proceso.



Entre los aspectos que serán objeto de análisis figura el estudio previo realizado para la contratación. El ente de control pretende determinar si el análisis de precios y el estudio de mercado fueron suficientes, razonados y verificables para sustentar la celebración del contrato.

Asimismo, la Procuraduría verificará la legalidad de la selección del contratista y establecerá si este cumplía con las condiciones de idoneidad exigidas para ejecutar las actividades contratadas.

La investigación también abarcará la etapa de ejecución contractual. En ese sentido, el Ministerio Público busca determinar si existió una comprobación material del cumplimiento de las obligaciones pactadas, si se expidieron de manera adecuada las certificaciones de recibo a satisfacción y si los pagos efectuados contaron con la validación correspondiente.

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Esta nueva actuación disciplinaria se suma a los procesos que actualmente enfrentan Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la UNGRD durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ambos exfuncionarios continúan vinculados a las investigaciones que adelantan los organismos de control y las autoridades judiciales por presuntas irregularidades en la contratación de esa entidad.