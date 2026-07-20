“Debe desaparecer la paz total, tal como la presentó el desgobierno Petro”: alcalde de Medellín

En la ceremonia de apertura al desfile militar para conmemorar en la capital de Antioquia la independencia de Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se fue lanza en ristre contra la política de seguridad del saliente presidente, Gustavo Petro.

El burgomaestre de Medellín afirmó que en el país no hubo paz total, pero lo que sí hubo fue una entrega total del territorio a las estructuras criminales.

“Los únicos que se vieron beneficiados durante estos cuatro años fueron el ELN, el clan del Golfo y las disidencias de las Farc, mientras aporreaban y asesinaban a nuestros soldados y a nuestros policías. Eso cambiará seguramente a partir del 7 de agosto con el presidente Abelardo De La Espriella”, dijo Gutiérrez.

El líder de la capital de Antioquia también reiteró que desde el próximo 7 de agosto el país retomará el camino de la seguridad, pero con respeto al Estado y las instituciones, y que, como lo dice los mismos paisas: “Antioquia resistió y Colombia se salvó”, añadió.



“El próximo Congreso de la República, seguramente, a partir de hoy una vez posesionado y seguramente con la instrucción del presidente electo Abelardo De La Espriella, tiene que volver a poner orden en términos legislativos y debe desaparecer la paz total, tal como nos la presentó el gobierno o más bien el desgobierno Petro”, dijo Gutiérrez.

El alcalde de Medellín también señaló que el 20 de julio, día de la Independencia de Colombia es utilizada por algunos compatriotas para abrir nuevas heridas, pero que la gran mayoría de colombianos la escogen sin duda para cerrar las heridas que todavía duelen.

“Mientras algunos insisten en enfrentar a unos colombianos contra otros, nosotros escogimos volver en encontrarnos, porque Colombia necesita menos odio y mucha más patria. Necesita que miremos de frente y agradezcamos a quienes han cargado durante décadas el peso de defender nuestra democracia”, subrayó el alcalde Gutiérrez.

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El funcionario aprovechó la parada militar para darle un homenaje a los uniformados del país: “A quienes llevan el uniforme, a quienes patrullan nuestras calles, a quienes sobrevuelan nuestros cielos, a quienes cuidan nuestros mares y todos los que pasan noches enteras, lejos de sus familias para proteger las nuestras, a todos ustedes, integrantes, hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, muchas gracias”, señaló.

Gutiérrez también aprovechó su discurso para señalar que Medellín pasó de ser la ciudad más violenta en 1991 a tener hoy las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años, muy por debajo de la media nacional y por supuesto también de ciudades, de su entorno regional y de muchas ciudades de los Estados Unidos.

“Tenemos la tasa más baja de los últimos 40 años. Pero la única tasa aceptable cero porque se trata de la vida”, dijo.