Corrupción y posible traición por paz total: escenario de tensiones entre De La Espriella y Petro

A cuatro semanas del cambio de gobierno, crece la tensión en el empalme entre el equipo del presidente entrante, Abelardo De La Espriella y el equipo del presidente saliente Gustavo Petro, que ha tenido como detonantes los posibles actos de corrupción del gobierno saliente, sumado a las serias dudas sobre la fracasada política de paz total.

Hoy debe comenzar precisamente el trabajo específico de los 22 equipos que se encargarán en la práctica del empalme para el cambio de gobierno, con duros pronunciamientos de lado y lado: el vicepresidente electo José Manuel Restrepo dijo que hasta ahora el gobierno entrante ha encontrado una destrucción institucional muy profunda, a lo que el presidente Petro responde diciendo que él recibió del gobierno de Iván Duque un pueblo lleno de hambre, dice que el empalme lo está haciendo con algunos exconvictos y personas que son ilegítimas y agrega que “Abelardo no ganó las elecciones en Colombia”, contra la evidencia clara del resultado de las urnas. El presidente Petro agrega que no hace empalme con ilegítimos.

El presidente electo Abelardo De La Espriella dijo en las últimas horas que el comité de empalme recibe la transición de poder del gobierno más corrupto de la historia y reveló que se han hallado cientos de irregularidades, que ya están siendo objeto de denuncias, penales, fiscales y disciplinarias.

De La Espriella anticipa que la situación fiscal del país que recibe es muy difícil, advirtió que hay serias dudas sobre el verdadero estado de las finanzas públicas, sumado a las obligaciones futuras del aumento del sistema general de participaciones y el impacto de las reformas pensional, laboral, de la crisis de la salud, cuya deuda según dijo, asciende a más de 16 billones de pesos.



El otro punto grande de divergencia es la política de paz total del presidente Gustavo Petro, que según el presidente electo Abelardo De La Espriella fue de impunidad total, que ha entregado la soberanía nacional al narcoterrorismo y advirtió que se van a desmantelar todas las estructuras de la que llama “falsa paz”.

Sobre este asunto, la información de inteligencia indica que la mayoría de los grupos criminales van a arreciar sus actividades violentas y de terrorismo en respuesta al ultimátum del presidente Abelardo De La Espriella para que se sometan a la justicia. Prueba de esto ha sido la arremetida terrorista del ELN este fin de semana en varias zonas del país.