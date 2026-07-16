Más de 400.000 usuarios de Coosalud quedarían sin servicios ambulatorios en hospitales de Antioquia

A partir de este viernes 17 de julio, varios hospitales públicos de Antioquia suspenderán la prestación de servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud, debido a las deudas acumuladas de la entidad que a la fecha asciende a los 290.000 millones de pesos y a la falta de firma de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2026.

Así lo anunció el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Hernán Sánchez, quien explicó que las instituciones hospitalarias llevan varios meses sin recibir los pagos por parte de la EPS, situación que, según indicó, hace inviable continuar prestando la atención bajo las actuales condiciones.

La situación es crítica pues afecta a más de 400.000 usuarios en todo el departamento que dependen de la red pública para acceder a consultas, controles y otros servicios ambulatorios, siendo las subregiones del Bajo Cauca y Urabá las que mayor cantidad de afiliados a esa entidad tienen.

Más de 400.000 de Coosalud afectados por anuncio de Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia de cierre de servicios de varios centros asistenciales desde este viernes por deudas y falta de contratos. Medida aplicará hospitales de Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza pic.twitter.com/wgPoWNzMSC — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 17, 2026

"Hacemos un llamado a la EPS Coosalud para que se ponga al día con las deudas pendientes con estos hospitales y se pueda normalizar la atención en salud de los usuarios en los 44 municipios de Antioquia, donde hace presencia", señaló Sánchez.

Uno de los casos lo expuso en una carta el gerente Freddy Armando Longa, quien aseguró que al centro asistencial que representa no han llegado pagos desde el mes de febrero:

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“El giro directo de Coosalud EPS representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales de La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre. La ausencia prolongada de estos recursos compromete severamente la capacidad operativa de la institución, impidiéndonos cumplir con el pago de nómina, proveedores, insumos médicos y demás obligaciones necesarias para garantizar una atención en salud de calidad”, se lee en el documento.

Hasta el momento dentro del listado oficial de los hospitales que suspenderán la atención están las instituciones de municipios como Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, así como también el Hospital San Juan de Dios de Valdivia y el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar.

