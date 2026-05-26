Coosalud vuelve a manos del Gobierno tras decisión del Tribunal de Bolívar

El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión provisional de la intervención sobre la EPS Coosalud y ordenó devolver inmediatamente la administración de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud. La medida mantiene el control estatal sobre una EPS que atiende a más de 3,3 millones de usuarios en el país.

La EPS Coosalud volverá a estar bajo control del Gobierno Nacional, luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar revocara la suspensión provisional que había dejado sin efectos la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Con esta decisión, el alto tribunal ordenó que los representantes legales de la EPS restituyan de manera inmediata la administración integral de la entidad a la Supersalud, que retomará el manejo de la aseguradora mientras continúa el proceso de intervención.

La determinación judicial se produjo después de que la Superintendencia presentara un recurso de reposición argumentando que no era favorable levantar la medida de intervención, debido a las fallas estructurales que aún enfrenta la EPS. El Tribunal acogió esos argumentos y permitió que continúe la medida de control sobre Coosalud.



En el fallo, el Tribunal también ordenó a la Superintendencia adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras “eficaces, oportunas e integrales” para superar las dificultades detectadas y garantizar los fines de la intervención.

Asimismo, dispuso que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República realicen un acompañamiento permanente al proceso de intervención de la EPS.

Tras conocerse la decisión, la Superintendencia anunció que designará un nuevo agente especial interventor con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y proteger la atención de más de tres millones de afiliados de Coosalud en diferentes regiones del país.

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Reacción de la defensa de Coosalud

Hasta el momento, la defensa de Coosalud aseguró que no conocía oficialmente la decisión del alto tribunal, por lo que indicó que evaluará el alcance del fallo junto con el presidente de la entidad antes de pronunciarse sobre las medidas que adoptarán frente al proceso.