Petro anuncia que decisión de quitar licencia a Coosalud es para que dueños paguen

El presidente Gustavo Petro lideró otro consejo de ministros. Consistió en un repaso por los logros en algunas áreas de gobierno. Empezó a las 8 de la noche, aunque se había citado para las 7.

El mayor despliegue lo tuvo la salud, aunque también mostraron datos y gráficas sobre áreas como energías renovables, la labor del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y educación.

Para Petro los números no son mejores porque el sistema sigue en problemas, principalmente por las inconsistencias, dice, de parte de las EPS. Una de esas EPS a la que se refirió fue Coosalud, para controvertir la decisión judicial de devolverla a sus propietarios.

"Lo que hizo el juez de Bolívar, el tribunal... devolvió al gerente que tiene la peor situación económica, Coosalud, la peor de toda Colombia; no a la cooperativa, se la devolvió al gerente, porque la cooperativa tiene otras funcionalidades, pero esto es un absoluto fracaso financiero... pero los interventores fueron escogidos de las listas que dejó el gobierno de Duque", dijo.



Sobre esa temática el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, la entidad que gira la plata, dejó preguntas en el auditorio para poner en duda la legitimidad de la propiedad de la EPS Coosalud, basado en sus números como empresa.

"Cómo la justicia, en este caso, dos tribunales, ordenan devolver a sus dueños, accionistas o administradores, uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo?, ¿cuáles son los accionistas que no tienen capital?, ¿cómo que son dueños? Solo manejan recursos públicos sin un peso propio. Y la ley les da autorización a seguir manejando recursos públicos de por vida, porque algún año, hace 10 años, tuvieron alguna inversión", cuestionó Martínez.

A esas dudas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le sumó otras controversias, según, hay fraude en las facturas que presentan las EPS, intentando cobrar más por ítems que tienen un costo menor, sean servicios o medicamentos.

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Uno de los ejemplos más llamativos fue el de cirugías para hombres que en el papel aparecen contadas como servicios para mujeres, como cirugías para atender lesiones en el pene, por parte de Sura; así como inflamación del cuello uterino en hombres en Mutualser.

Mientras mostraba rostro de indignación y gesticulaba con enojo, Jaramillo lamentó que a pesar de destinar 25 % de los recursos de la salud para medicamentos, éstos no llegan de manera eficiente.



Economía

Y en cuanto a economía, en el consejo de ministros quedó claro que está cerca el anuncio de cuánto aumentará la gasolina. Esto dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

“Estamos en los días de definir el aumento del precio de la gasolina y del diésel de acuerdo a sus instrucciones”, comentó el ministro.

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Sobre Monómeros el gobierno colombiano ya desistió de la intención de compra, así lo anunciaba después de culpar al expresidente Álvaro Uribe por venderla.

“En mi opinión, Monómeros, ya en estas circunstancias actuales, de normalización progresiva de las relaciones con Venezuela, debe ser liberada por parte de la Superintendencia (de Sociedades) y dejarla volar, es venezolana, ubicada en Colombia, nosotros no vamos a comprarlo, ellos tampoco quieren venderlos, porque quieren ser dueños del fertilizante", comentó el mandatario.

Y hablando de fertilizantes, Petro propuso que las utilidades futuras de Ecopetrol se inviertan en ese rubro, por lo que, si es necesario, se convocaría a una asamblea extraordinaria para ello.