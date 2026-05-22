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Cambian junta directiva de Coosalud EPS en medio de intervención del Gobierno

La Superintendencia de la Economía Solidaria confirmó el relevo de los miembros de la junta directiva de Coosalud EPS. La nueva mesa sesionará la próxima semana para tomar decisiones sobre la administración de la entidad.

coosalud.jpg
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La Superintendencia de la Economía Solidaria informó que en las últimas horas se realizó la asamblea general de accionistas de Coosalud EPS, en la que fueron cambiados los integrantes de la junta directiva de la EPS. La nueva junta sesionará el próximo miércoles para deliberar y adoptar decisiones relacionadas con la administración y el funcionamiento de la entidad.

El cambio se produce en el marco del proceso de intervención que adelanta el Gobierno nacional sobre la Cooperativa Coosalud, propietaria del 94 % de las acciones de la EPS, a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria y del agente interventor designado.

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Según la entidad, la intervención fue ordenada tras detectar irregularidades administrativas y financieras en administraciones anteriores. La Superintendencia señaló que el objetivo es proteger los derechos de los asociados y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud a los afiliados.

“Hoy con este cambio de junta se abre una nueva etapa para Coosalud EPS”, aseguró la superintendente María José Navarro, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras y manejo de recursos.

Coosalud.jpg

La entidad agregó que continuará con las labores de inspección, vigilancia y control sobre la cooperativa y la EPS, mientras avanzan las decisiones administrativas derivadas del proceso de intervención.

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