Petro deberá informar si cumplió orden de retractación por acusaciones contra exgerente de Coosalud

Blu Radio conoció un llamado de atención que le hizo el juzgado 24 administrativo del circuito judicial de Bogotá al presidente Gustavo Petro al considerar que aún no se cumple a cabalidad el fallo que le ordena retractarse de las acusaciones que ha hecho a través de su red social ‘X’ e incluso en sus consejos de ministros contra el exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González, a quien señaló públicamente de presuntos actos de corrupción.

Y es que al comienzo de esta semana el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la sanción impuesta al presidente Gustavo Petro, equivalente a 10 salarios mínimos, por desacato a una orden judicial respecto al mismo caso.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Presidencia

El juzgado requirió nuevamente al jefe de Estado para que, en un plazo de 48 horas contadas desde la notificación del auto, informe si ya cumplió integralmente la sentencia y aporte las pruebas correspondientes.

"Se procederá a requerir al señor Gustavo Francisco Petro Urrego para que cumpla de forma inmediata la sentencia de tutela referida, so pena de una nueva sanción por desacato en su contra ante la renuencia de dar cumplimiento al fallo de tutela”, se lee en el documento.



Sobre los 10 salarios mínimos que el presidente Gustavo Petro deberá pagar, el juzgado también ordenó remitir copia de la sanción a la Oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial para que adelante los trámites correspondientes frente a la multa ya confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.