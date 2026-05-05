Petro nombra notarios antes de finalizar Gobierno; está abogada cercana a Verónica Alcocer

Aunque en septiembre del año pasado el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el concurso notarial hasta esclarecer presuntas irregularidades (e incluso sugirió aplazarlo hasta después de las elecciones), recientemente se han conocido nuevos nombramientos en notarías del país mediante decretos firmados por él y por el ministro de Justicia, Jorge Cuervo.

Uno de los casos es el de la abogada Adriana María Mejía, designada como notaria 35 de Bogotá. Mejía se ha desempeñado como gerente de Artesanías de Colombia y ha sido identificada como cercana a Verónica Alcocer y al entorno presidencial. En 2022, además, señaló en sus redes sociales haber intervenido en el trámite de adopción de Nicolás Alcocer por parte del mandatario.

El pasado 29 de abril, tras su posesión, Mejía publicó un mensaje en el que agradeció al presidente Petro por su designación y expresó su compromiso de ejercer el cargo con “dedicación, respeto y honestidad”.

Otro de los nombramientos es el de Billy Escobar, quien renunció a la Superintendencia de Sociedades el 24 de abril y el 28 de ese mismo mes fue publicado el decreto 0464 en el que lo designan como notario 47 en calidad de interino.



Desde la Superintendencia de Notariado y Registro se ha explicado que estos nombramientos responden a la necesidad del servicio, debido a que quienes ocupaban previamente estos cargos alcanzaron la edad de retiro forzoso, dejando vacantes las notarías.