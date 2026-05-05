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Cuelgan afiches contra constituyente universitaria en la U. Nacional en vísperas de visita de Petro

El inconformismo por la noticia no solo es con el presidente, sino contra el “Pacto Hamponico”, como así está impreso en los afiches que fueron pegados en el edificio de Artes.

Universidad Nacional amaneció plagada de afiches y pancartas contra la constituyente.jpg
Cuelgan afiches contra constituyente universitaria en la Universidad Nacional en vísperas de visita de Petro //
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 5 de may, 2026

La Universidad Nacional en Bogotá amaneció este martes, 5 de mayo, plagada de letreros, pancartas y afiches en contra de la constituyente universitaria.

El inconformismo por la noticia no solo es con el presidente, sino contra el “Pacto Hamponico”, como así está impreso en los afiches que fueron pegados en el edificio de Artes que será inaugurado por el propio presidente Gustavo Petro, lugar donde ya están instaladas tarimas y toda la logística necesaria para su llegada.

También hay pancartas en la entrada de la universidad, instaladas por encapuchados en medio de la noche. Una tiene la imagen de Juliana Guerrero y un texto adicional en la parte de abajo que dice: “Se ha burlado de la educación pública, gratuita y de calidad en Colombia”.

Universidad Nacional con pancarta contra el Gobierno.jpg
Foto: suministrada

Otro, a propósito de la Constituyente de Petro, dice: “No queremos esta constituyente así, la Universidad Nacional se respeta”. Y el tercero y aquí el punto más álgido de la discordia: “El consejo nacional universitario no debe aprobar la reforma al estatuto general, si lo hacen, será muy tarde”.

Cabe recordar que el Gobierno nacional está impulsando justamente cambios en esos estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan no solo al rector, sino vicerrectores y decanos de las distintas facultades. Algo que muchos han interpretado como la jugada para hacer que “Leopoldo Múnera vuelva a la rectoría de la Unal”.

También está la imagen de Petro con unas marionetas, una de ellas Múnera, en la que se cuestionan: “¿Se van a robar la Universidad Nacional como se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)?”.

Fuentes dentro de la universidad le confirmaron a Blu Radio que se libra una disputa frontal entre los seguidores del presidente Gustavo Petro y aquellos en contra de este tipo de decisiones.

Universidad Nacional amaneció plagada de afiches y pancartas contra la constituyente (1).jpg
Fotos: suministradas

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