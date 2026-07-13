Piloto dejó inesperado mensaje en el cielo en pleno vuelo; la aerolínea se pronunció

Un vuelo de prueba de la empresa Ravenair se convirtió en tema de conversación luego de que la trayectoria de una avioneta formara la frase "Estoy aburrido", visible en plataformas de seguimiento de vuelos como Flightradar24.

El recorrido comenzó y terminó en el aeropuerto de Liverpool, en Inglaterra. Durante cerca de dos horas, la aeronave sobrevoló distintas zonas del noroeste del país y, mediante una serie de maniobras, el piloto trazó la frase que posteriormente fue detectada por usuarios de estas plataformas.

La compañía explicó que el vuelo correspondía a una prueba técnica realizada después del reemplazo de una pieza del avión. Según informó Ravenair, el piloto era un instructor de vuelo que realizaba la inspección en un Piper Tomahawk para verificar que la aeronave funcionara correctamente tras la reparación.

El director de operaciones de la empresa, Wayne Barrett, indicó que el piloto no enfrentará consecuencias por lo ocurrido y destacó su capacidad al mando de la aeronave.



"Creo que el piloto estaba un poco aburrido, ya que solo era un vuelo de prueba. Eso sí, voló con mucha destreza", dijo Barrett en declaraciones a la BBC.

Piloto dejó un inesperado mensaje en el cielo en pleno vuelo Foto: Flightradar24

El directivo agregó que, aunque el hecho generó una gran atención, el piloto "no está en problemas". También señaló que el avión ya regresó al hangar y que el instructor se encontraba disfrutando de su día libre.

Barrett confirmó que el vuelo era necesario para comprobar el funcionamiento de una pieza que había sido reemplazada. "Creo que la pieza era un cilindro que necesitaba ser reemplazado. Cuando esto sucede, hacemos un vuelo de prueba para asegurarnos de que todo esté bien, y así fue", explicó.

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Finalmente, el director de operaciones comentó que, pese al mensaje que quedó registrado en la trayectoria del vuelo, el piloto debió mantener un alto nivel de concentración para realizar las maniobras necesarias y formar correctamente las palabras.