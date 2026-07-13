Revelan impactantes videos del incendio en pleno bar que dejó 28 muertos

Nuevos videos difundidos en redes sociales muestran los dramáticos momentos que se vivieron durante el incendio que consumió un concurrido bar en Bangkok, Tailandia, y que dejó 28 personas muertas y más de 60 heridas, varias de ellas en estado crítico.

La emergencia ocurrió durante la madrugada del lunes 13 de julio en el bar Rong Beer Na Lat Phrao, ubicado en el distrito de Chatuchak, al norte de la capital tailandesa. En el establecimiento había cerca de 200 personas cuando comenzaron las llamas, que, según las primeras investigaciones, se habrían originado cerca del escenario y se extendieron rápidamente por todo el local.

Los videos grabados por testigos muestran escenas de angustia: clientes corriendo para escapar del fuego, gritos de auxilio y personas intentando salir entre el humo y las llamas. Algunos sobrevivientes aseguraron que, mientras llegaban los equipos de emergencia, los presentes intentaron auxiliar a los heridos utilizando agua y hielo.

Apinya kok sampai mengerikan seperti itu ya, menyembur seperti keluar dari tabung gas berukuran besar.😭



Turut berdukacita kpd semua korban.🙏

Kelab Malam di Ibu Kota Thailand, Bangkok Terbakar Habis, 27 Orang Tewas-22 Kritis.https://t.co/iZ90ehl2Fb pic.twitter.com/Z28ZjW2lwF — Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) July 13, 2026

A fire at a #Bangkok bar claimed the lives of 27 people on the night of July 13 in the Lat Phrao Soi 1 area of Bangkok. One of the most tragic fires in #Thailand in recent years occurred. Fire department 199 received a report of the fire at 11:57 PM on July 12. The fire broke out… pic.twitter.com/QowGxpCgMs — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 13, 2026

Los bomberos llegaron al lugar tras recibir múltiples llamadas de alerta y encontraron el establecimiento completamente envuelto en llamas. Una vez controlado el incendio, iniciaron la búsqueda de víctimas dentro del inmueble, mientras decenas de heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Bangkok por quemaduras e intoxicación por inhalación de humo.

Las autoridades tailandesas continúan con la identificación de las víctimas y las investigaciones para determinar las causas del incendio. La principal hipótesis apunta a un posible cortocircuito en el sistema de aire acondicionado.

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Asimismo, los investigadores analizan posibles fallas en las medidas de seguridad del establecimiento. Según los primeros hallazgos, dos puertas de salida estaban parcialmente bloqueadas por objetos, lo que habría dificultado la evacuación de los asistentes y podría derivar en responsabilidades penales para los administradores del bar.