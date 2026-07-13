Revelan el último video del futbolista Jayden Adams y detalle estremece a aficionados

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, ocurrida este sábado a los 25 años, sigue generando conmoción dentro y fuera del mundo del deporte.

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, comenzó a circular en redes sociales un video grabado durante el Mundial de 2026 que ha despertado todo tipo de reacciones entre aficionados y compañeros del mediocampista.

Las imágenes corresponden al momento en el que la selección de Sudáfrica celebraba su victoria por 1-0 frente a Corea del Sur en la Copa del Mundo. Mientras la mayoría de los jugadores compartía con la afición el histórico triunfo, Adams aparecía en un segundo plano, sentado sobre el césped, con la camiseta número 23 y una expresión de evidente tristeza, sin unirse a los festejos del resto del equipo.

Pemain bola asal Afrika Selatan, Jayden Adams 25 tahun, yang dikabarkan meninggal dunia baru-baru inj, diduga mengalami depresi berat. Beredar cuplikan video lama dirinya saat Piala Dunia 2026 ini.



• Cuplikan pertama ia terlihat duduk di bangku cadangan tanpa ekspresi, dengan… https://t.co/GaMs0DSlAF pic.twitter.com/uGRXjcFe9W — Tentastic (@tentastico) July 11, 2026

Tras conocerse su fallecimiento, ese registro audiovisual cobró un significado completamente distinto. Varios seguidores del seleccionado africano relacionaron su actitud con el difícil momento personal que atravesaba el jugador, luego de que su abuela, Marianna Adams, muriera mientras él permanecía concentrado con la selección en Estados Unidos disputando el torneo.



Según señalaron sus familiares y representantes, la pérdida de su abuela afectó profundamente al mediocampista, quien no pudo acompañar a su familia ni despedirse de ella debido a sus compromisos con la Copa del Mundo. En ese momento, la imagen de Adams pasó prácticamente inadvertida, pero ahora muchos la consideran un reflejo del dolor que llevaba por dentro.

La noticia de la muerte del futbolista se conoció dos semanas después de la eliminación de Sudáfrica del Mundial, luego de caer en los dieciseisavos de final frente a Canadá. Adams fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado las causas del fallecimiento.

"Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente", indicó a la agencia AFP el portavoz de la Policía de la Provincia del Cabo Occidental, FC van Wyk, al confirmar que el caso continúa bajo investigación.

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El impacto de la noticia también se sintió en Mamelodi Sundowns, club en el que militaba el centrocampista, así como entre sus compañeros de la selección nacional, quienes expresaron su tristeza por la inesperada partida del jugador.

Brendine Johnson, uno de los representantes de Adams, reveló que había conversado con él apenas dos días antes de su muerte y aseguró que el futbolista se mostraba motivado por regresar a la competencia.

"El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba", manifestó.