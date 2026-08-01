¿La bebé de María Camila Potosí nació con vida? Lo que podría cambiar en el caso

El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo, sigue dejando interrogantes que serán determinantes para el proceso judicial contra los cinco capturados.

Uno de los aspectos que aún no ha sido resuelto por las autoridades es establecer si la bebé, Alahia, nació con vida antes de fallecer, una conclusión que podría modificar los delitos que enfrentarían los procesados.

Aunque Medicina Legal ya confirmó que los restos hallados en una zona boscosa de Cali corresponden a la hija de María Camila, los estudios forenses continúan para establecer las circunstancias exactas de su muerte. Esa respuesta, según expertos en derecho penal, será clave para definir si la Fiscalía deberá ampliar la imputación de cargos.

En entrevista con Noticias Caracol, la abogada penalista Laura Camila Toro explicó que el resultado de los análisis practicados por Medicina Legal será determinante para el rumbo del proceso.



Según indicó, aunque los cinco procesados ya fueron imputados por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios, aún está pendiente establecer si procede un nuevo delito relacionado con la muerte de la bebé.

"La circunstancia de si la bebé nació con vida será determinante para indicar si estamos frente a otro delito", explicó la jurista.

¿Qué cambiaría si la bebé nació con vida?

La especialista señaló que, si Medicina Legal determina que la menor respiró al menos una vez por fuera del vientre de su madre, los implicados podrían enfrentar una nueva imputación por homicidio agravado.

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De acuerdo con Toro, la legislación colombiana brinda una protección especial a los menores de edad, por lo que un eventual homicidio contra la bebé implicaría consecuencias penales adicionales.

Si se logra evidenciar que la menor respiró al menos una vez por fuera del vientre de su madre, se podrá determinar un homicidio agravado afirmó Toro

Además, explicó que, en ese escenario, los procesados no tendrían acceso a beneficios judiciales por tratarse de un delito cometido contra una menor de edad.

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¿Y si la bebé nunca tuvo signos vitales?

La abogada precisó que el panorama jurídico sería diferente si los estudios forenses concluyen que la bebé nació sin vida.

Explicó que el delito de homicidio exige como requisito la existencia de vida independiente, por lo que, de no demostrarse ese elemento, no sería posible formular esa imputación específica.

Sin embargo, aclaró que esa eventual conclusión no modificaría las imputaciones ya formuladas por la Fiscalía contra los cinco capturados, especialmente el delito de feminicidio agravado, considerado el de mayor gravedad dentro del proceso.

Durante la entrevista, Laura Camila Toro también explicó por qué la Fiscalía imputó el delito de feminicidio agravado, pese a que entre María Camila Potosí y la principal señalada, Yulieth Cecilia Angulo Escobar, no existía una relación sentimental.

La jurista indicó que el caso cumple los elementos establecidos por la ley, debido a que la víctima era una mujer embarazada y, según la hipótesis de la investigación, fue atacada precisamente para extraerle a su bebé.

Asimismo, recordó que la investigación señala que Yulieth Angulo habría fingido un embarazo durante varios meses para ganarse la confianza de María Camila y convencerla de subir a la motocicleta en la que fue vista por última vez.

Mientras avanzan las audiencias contra los cinco capturados, Medicina Legal continúa con los análisis forenses que permitirán establecer si Alahia nació con vida, una conclusión que podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos que más ha conmocionado al país en los últimos años.