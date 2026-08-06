Bucaramanga decreta ley seca y prohíbe drones por posesión presidencial

La Alcaldía de Bucaramanga decretó ley seca, prohibió el uso de drones y reforzó los operativos de seguridad en toda la ciudad con motivo de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella, prevista para este 7 de agosto. La medidas comienza el jueves 6 de agosto a las 6.00 de la tarde y termina a las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto.

Las medidas hacen parte de un plan especial diseñado para prevenir alteraciones del orden público y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante la jornada.

#Atención Alcaldía de Bucaramanga decreta ley seca y otras disposiciones por posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Las medidas se aplican desde las 6:00 p.m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 a.m. del sábado 8 de agosto #VocesySonidos pic.twitter.com/myglz6ws1O — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 6, 2026

Como parte del dispositivo de seguridad, la administración municipal intensificó los controles de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército, Migración Colombia y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante operativos en diferentes sectores estratégicos de la capital santandereana.

La restricción al uso de drones busca evitar riesgos para la seguridad y facilitar las labores de vigilancia de las autoridades, mientras que la ley seca pretende prevenir hechos de violencia asociados al consumo de bebidas alcohólicas.



Policía pide ley seca y restricciones en Bucaramanga por posesión de Abelardo De La Espriella #MañanasBlu https://t.co/2WnUqpF7Ec — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 5, 2026

Las autoridades indicaron que los controles se mantendrán antes, durante y después de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella con presencia permanente de la Fuerza Pública y organismos de control en puntos considerados de mayor afluencia y riesgo.

Se prohíbe el transporte de cilindros de gas, escombros y trasteos en la capital santandereana del 6 al 9 de agotos. "Solicité al gobernador y a los alcaldes adoptar unas restricciones teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tenemos el 7 de agosto con la posesión presidencial y con el fin de prevenir y evitar cualquier hecho de trascendencia en el departamento", manifestó el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.

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Según Quintero, el operativo contempla dos planes de respuesta, el primero está enfocado en prevenir y reaccionar frente a posibles acciones terroristas, mientras que el segundo busca atender eventuales movilizaciones o protestas sociales que puedan registrarse durante la jornada de posesión presidencial.

Quiero contarles que hemos intensificado los operativos de seguridad de cara al próximo 7 de agosto, fecha de inicio del nuevo gobierno nacional.



Con Policía, Ejército, Migración y Tránsito nos tomaremos varios puntos estratégicos Bucaramanga, junto a un paquete de medidas, con… pic.twitter.com/gPbQ0GG5Hs — Cristian Portilla (@Cportilla40) August 6, 2026

Las medidas adoptadas en Bucaramanga hacen parte del fortalecimiento de los dispositivos de seguridad implementados en varias ciudades del país con motivo del cambio de Gobierno. En los últimos días, las autoridades nacionales han elevado los niveles de prevención ante posibles amenazas contra el orden público, por lo que municipios y capitales han expedido decretos especiales para proteger a la ciudadanía y garantizar el normal desarrollo de los actos relacionados con la posesión presidencial.