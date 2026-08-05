Juez suspende empréstito de $583.000 millones aprobado por el Concejo de Bucaramanga

Un juez administrativo decretó la suspensión provisional del acuerdo mediante el cual el Concejo de Bucaramanga autorizó al alcalde Cristian Portilla para contratar un empréstito superior a $500.000 millones, al considerar que existen elementos suficientes para estudiar presuntas irregularidades en el trámite de aprobación de la iniciativa.

La decisión judicial se produjo dentro de una demanda de nulidad presentada por el excongresista Cristian Danilo Avendaño Fino, quien solicitó la suspensión del Acuerdo Municipal mientras avanza el proceso de fondo.

Entre los argumentos analizados por el despacho judicial figura la presunta ausencia de estudios técnicos suficientes sobre el impacto fiscal del proyecto y posibles inconsistencias en los documentos que respaldaron la autorización del endeudamiento. El auto recuerda que los análisis de impacto fiscal deben estar sustentados en información técnica, precisa y cuantificada, conforme a la Ley 819 de 2003 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Un fallo judicial suspendió provisionalmente el acuerdo del Concejo de Bucaramanga que autorizó al alcalde Cristian Portilla a contratar un empréstito por más de $500.000 millones. La decisión se produjo tras una acción promovida pro el excongresista Cristian Avendaño #MañanasBlu pic.twitter.com/It5Qrd2H1T — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 5, 2026

La Procuraduría General de la Nación también había advertido durante el trámite del proyecto sobre posibles irregularidades en el proceso de aprobación del acuerdo que dio vía libre al cupo de endeudamiento del municipio.



Con la suspensión provisional, la autorización para contratar el crédito queda sin efectos mientras la jurisdicción contencioso administrativa resuelve de fondo la demanda presentada contra el acuerdo municipal.

Demande el empréstito y concedieron medidas cautelares en la demanda del empréstito de Bucaramanga por 538.000 millones de pesos. Suspendido el empréstito mientras se resuelve de fondo la demanda, todos los errores que advertimos no fueron tenidas en cuenta en el concejo de… pic.twitter.com/S92nwdBMFq — Cristian Avendaño (@crisavendanof) August 5, 2026

El empréstito, impulsado por la administración del alcalde Cristian Portilla, buscaba financiar diferentes proyectos estratégicos para Bucaramanga mediante un cupo de endeudamiento superior a los $500.000 millones. Sin embargo, desde su discusión en el Concejo generó controversia por cuestionamientos sobre la solidez de los estudios previos y el análisis del impacto fiscal. La suspensión provisional representa un revés para la Administración Municipal y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la viabilidad jurídica y financiera del mayor crédito público planteado para la ciudad en los últimos años.

Hasta el momento el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, no se ha pronunciado sobre la decisión judicial que afecta el inicio de obras viales para la ciudad.