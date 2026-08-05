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Bucaramanga recibirá 200 nuevos policías tras Cumbre de Seguridad con el presidente electo

Comenzará la instalación de cámaras con tecnología que permitirá identificar en tiempo real placas de vehículos involucrados en actividades delictivas en Bucaramanga.

Policía.
Policía.
X: @PoliciaColombia
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Bucaramanga contará con un refuerzo de 200 nuevos policías, la instalación de cámaras inteligentes de reconocimiento de placas (LPR) y la creación de un Batallón de Policía Militar, como parte de las medidas anunciadas al término de la Cumbre de Seguridad Urbana, en la que participaron los alcaldes de las principales ciudades del país y el presidente Abelardo De la Espriella.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, quien destacó que las decisiones buscan fortalecer la capacidad operativa de las autoridades frente a los problemas de seguridad que enfrenta la ciudad.

Entre las principales medidas se encuentra la llegada de 200 nuevas unidades de la Policía Nacional, que apoyarán las labores de vigilancia, inteligencia y lucha contra las estructuras criminales que delinquen en la capital santandereana.

Asimismo, comenzará la instalación de cámaras LPR (License Plate Recognition), tecnología que permitirá identificar en tiempo real placas de vehículos involucrados en actividades delictivas, fortaleciendo las capacidades de reacción e investigación de las autoridades.

Otra de las decisiones anunciadas es la conformación de un Batallón de Policía Militar, que apoyará las labores de seguridad y contribuirá al fortalecimiento de la presencia institucional en Bucaramanga.

"Más capacidad operativa, más tecnología y más seguridad para la ciudad", señaló el alcalde Cristian Fernando Portilla al destacar los resultados obtenidos durante el encuentro nacional.

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Los anuncios se producen en medio de la preocupación por el incremento de hechos violentos en Bucaramanga y su área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios homicidios, ataques sicariales y casos relacionados con estructuras dedicadas al microtráfico. Las autoridades buscan reforzar el pie de fuerza y modernizar las herramientas tecnológicas para mejorar la prevención del delito y la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales.

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