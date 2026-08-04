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Video: dron ruso ataca a un vendedor ambulante en Ucrania; sobrevivió de milagro

Un dron kamikaze de corto alcance persiguió y detonó contra un comerciante de frutas y verduras de 52 años.

Dron ataca a vendedor ambulante en Ucrania
Dron ataca a vendedor ambulante en Ucrania
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

La Policía Nacional de Ucrania difundió recientemente un impactante vídeo que evidencia la vulnerabilidad de la población civil en las zonas de frente. Las imágenes capturan el momento exacto en el que un dron suicida ruso de corto alcance persigue y ataca directamente a un vendedor ambulante en la ciudad de Jersón.

Persecución y terror en plena calle

En el registro audiovisual, que dura aproximadamente 25 segundos, se observa al dron merodeando a pocos metros de altura cerca de un vehículo estacionado, el cual se encontraba rodeado de cajas con frutas y verduras.

La víctima, un hombre de 52 años oriundo de la vecina región de Mikolaiv, intenta desesperadamente escapar de la amenaza. Con un teléfono en la mano, el comerciante corre alrededor del automóvil en repetidas ocasiones intentando encontrar refugio, momento en el cual el artefacto aéreo no tripulado lo alcanza y detona de manera violenta.

"El hombre del vídeo no muestra indicios de ser un combatiente; simplemente está trabajando en el mercado. Sin embargo, para el ejército del país agresor, sigue siendo un objetivo", denunció la policía ucraniana a través de un comunicado oficial.

Ataques sistemáticos contra civiles en Jersón

Las autoridades locales han señalado que este tipo de agresiones no son casos aislados. Los civiles en Jersón se han convertido en el blanco diario de vehículos aéreos no tripulados operados por las fuerzas rusas desde la orilla opuesta del río Dniéper.

A pesar de la extrema peligrosidad del ataque con explosivos, el informe policial confirmó una buena noticia dentro de la tragedia: el vendedor ambulante sobrevivió. No obstante, el impacto le dejó graves secuelas físicas, incluyendo heridas múltiples por la explosión, lesiones derivadas de la metralla y una severa conmoción cerebral, por lo que recibe atención médica.

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