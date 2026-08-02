Así opera la estrategia de Rusia para reclutar colombianos y llevarlos a la guerra en Ucrania

Más de cuatro años después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto continúa dejando consecuencias que trascienden las fronteras de Europa. Mientras miles de combatientes han perdido la vida y ambos países mantienen una confrontación de desgaste, una nueva preocupación ha salido a la luz, el reclutamiento de ciudadanos colombianos para integrar las filas del ejército ruso.

De acuerdo con una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, durante el último año ha tomado fuerza una red que capta colombianos mediante promesas económicas y ofertas laborales que, según denuncian familiares y sobrevivientes, terminan convirtiéndose en una puerta de entrada al frente de combate.

Promesas de dinero para atraer reclutas

La investigación señala que los reclutadores ofrecen incentivos como un bono de 35.000 dólares, un salario mensual de 3.500 dólares y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa para el combatiente y su familia después de seis meses de servicio.



Sin embargo, varios testimonios recopilados por Noticias Caracol indican que las funciones prometidas no corresponden con la realidad. Algunos colombianos aseguran haber sido convencidos con ofertas para desempeñar labores de cocina o seguridad, pero una vez llegaron a Rusia fueron enviados directamente a zonas de combate.

Uno de los testimonios conocidos es el de Jairo Orozco, quien relató que su hermano le aseguró que el trabajo consistía únicamente en cocinar y que no representaba mayores riesgos.

Además, reveló que antes de ello, el reclutamiento comenzó en Bogotá. Según su versión, decenas de personas permanecieron ocultas en un inmueble ubicado en Fontibón antes de iniciar un recorrido internacional con escalas en países como Brasil, Dubái o India para llegar finalmente a territorio ruso.

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Jóvenes enviados al frente de batalla

Familiares de los colombianos desaparecidos sostienen que muchos de los reclutados no cuentan con experiencia militar y son enviados a operaciones de alto riesgo.

Sonia León, hermana de uno de los colombianos que viajó a Rusia, aseguró que su familiar le describía el escenario como un "infierno". Antes de perder contacto con él, recibió videos en los que narraba las difíciles condiciones en el frente de guerra y la constante presencia de muertos.

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La investigación también recoge el análisis de Ilya Nuzov, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de la Federación Internacional de Derechos Humanos, quien afirmó que Rusia estaría usando una táctica conocida como "ataques de carne", consistente en enviar soldados a misiones con muy pocas probabilidades de supervivencia para identificar posiciones enemigas.

Redes de reclutamiento bajo la lupa

Según la investigación, las pesquisas apuntan a una empresa identificada como Jaguar Consultoría, posteriormente denominada Compañía Los Osos, como una de las estructuras utilizadas para captar colombianos a través de redes sociales.

Las familias de los afectados identifican a varios reclutadores que, presuntamente, aseguraban actuar en nombre del Estado Mayor ruso para convencer a personas interesadas en viajar.

El investigador Denys Sultanhaliiev, de Truth Hounds, explicó que Colombia representa un objetivo atractivo por la cantidad de personas con experiencia militar, las condiciones económicas de parte de la población y la ausencia, según indicó, de una resistencia activa frente a este tipo de reclutamientos.

Sobrevivientes y una investigación en Colombia

Algunos colombianos lograron sobrevivir tras entregarse a las fuerzas ucranianas. Entre ellos se encuentra Kevin Caicedo, quien, de acuerdo con la investigación, llegó a Moscú sin experiencia militar y terminó combatiendo en menos de dos semanas.

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Otro sobreviviente, Leonel Julio, aseguró que las misiones a las que fueron enviados eran prácticamente suicidas y decidió rendirse después de conocer que su hermano había sido capturado por las fuerzas ucranianas y permanecía con vida.

Mientras la Embajada de Rusia en Colombia niega tener relación con estas redes de reclutamiento, la investigación periodística revela la existencia de contratos con sellos del Ministerio de Defensa ruso y documentos en los que se establecen compromisos para servir en las fuerzas armadas de ese país.

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación preliminar luego de recibir cerca de un centenar de denuncias presentadas por familias que buscan conocer el paradero de sus seres queridos, quienes viajaron con la expectativa de mejorar su situación económica y terminaron involucrados en una de las guerras más prolongadas y letales de los últimos años.

