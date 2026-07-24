Los engañaron: cesarenses fueron a Ucrania para ser cocineros y terminaron combatiendo en la guerra

Lo que comenzó para varios jóvenes del Cesar como una oportunidad para mejorar sus condiciones económicas terminó convirtiéndose en una pesadilla para ellos y sus familias. A través de ofertas laborales que encontraron en la red social como TikTok, 26 personas oriundas de ese departamento viajaron al extranjero con la promesa de conseguir empleo, pero terminaron cayendo en redes de trata de personas.

La alerta fue expuesta por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, quien informó que 17 personas se encuentran en Bangkok, Tailandia. Varias de ellas son mujeres que se fueron con la promesa de trabajar recolectando frutas, pero terminaron siendo prostituidas. Ahora, con el apoyo de la Cancillería y el Ministerio del Interior, se adelantan las gestiones para lograr su regreso a Colombia, informó Esquivel.

“Unas 17 personas están en Bangkok, Tailandia y en Camboya, Asia. Hicimos la articulación con la Cancillería y el Ministerio del Interior, gracias a la bendición de Dios están vivos, logramos tener contacto con ellos. Estamos en el proceso de poder trasladarlos como connacionales al Departamento del Cesar. Primero a Bogotá y posteriormente a nuestro territorio”, dijo a Blu Radio.

La incertidumbre es aún mayor en el caso de seis hombres que estarían en Ucrania combatiendo. Varios de ellos viajaron con la promesa de trabajar como conductores o incluso cocineros, pero terminaron como mercenarios en la guerra que ese país sostiene con Rusia y se desconoce si están vivos o muertos, pues hace seis meses sus familias perdieron todo contacto con ellos.



“Tenemos la tarea de registrar a seis personas en Ucrania, quienes tienen seis meses sin comunicarse con sus familiares. La respuesta que hemos obtenido de ese país es que hay unos muertos allá. Estamos enviando ADN de algunos hijos de esas personas que están allá o de hermanos con el objeto de cotejar a ver si resulta que esos cadáveres pertenecen a ellos”, agregó.

Por el momento la Gobernación del Cesar aseguró que trabaja con la Cancillería y el Ministerio del Interior para ubicar a los connacionales, facilitar el regreso de quienes están vivos y, en caso de confirmarse fallecimientos, repatriar los cuerpos.

Publicidad

Las charlas que han venido adelantando con la población en ese departamento ha logrado que unas 70 personas que también estaban planeando mirar al otro continente, terminaran desistiendo de sus intenciones.