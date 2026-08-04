Alerta en 35 estaciones y subestaciones de Policía en Antioquia por posibles ataques con drones

El uso de drones cargados con explosivos usados como estrategia de guerra por parte de grupos armados en varias subregiones de Antioquia no solo tiene en riesgo a la población civil. Información de inteligencia ha alertado sobre el peligro que también podría representar para la fuerza pública.

Así lo advirtió el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento, quien reveló que más de 30 estaciones y subestaciones de la institución podrían tener algún nivel de riesgo por ataques de este tipo a manos de estructuras relacionadas con el Clan del Golfo, las disidencias de alias Calarcá y la guerrilla del ELN.

Inclusive, los dispositivos no solo han sido vistos sobrevolando en el municipio de Segovia donde recientemente se produjo un ataque contra una mina. Los avistamientos se han reportado también en Ituango, Cáceres, Tarazá y Caucasia.

"Hay ya cerca de 35 unidades en el departamento que tienen esa prevención con algunas contramedidas para tratar de repeler en parte lo que puede ser un eventual ataque o información de ataque con estos elementos", destacó Muñoz.



Uno de los asuntos que genera mayor preocupación tiene que ver con la falta de equipamentos tecnológicos para enfrentar esta situación zonas como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, pues sistemas antidrones serían principalmente utilizados por el Ejército Nacional.

"Lo tiene Ejército Nacional. Tampoco los tiene desplegados, pues, por todas las subregiones. Hay unos dispositivos que están estratégicamente ubicados, y que, asimismo, donde haya haya alguna información por parte de las diferentes brigadas, pues, ahí es donde llegan a hacer una verificación o atención", explicó el alto mando policial.

Autoridades policiales afirmaron que ya se coordinan acciones para contrarrestar estas amenazas, especialmente en vísperas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto y donde en Antioquia se mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier tipo de alteración al orden público durante la jornada.