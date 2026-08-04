Frustran posibles atentados en el norte de Antioquia y contra Hidroituango: incautan explosivos

Frustran posible atentado contra Hidroituango: Cuarta Brigada del Ejército ubicó un depósito ilegal con explosivos y material de guerra en zona rural. Las autoridades indican que este pertenecería a las disidencias del frente 18 de las Farc.



Un depósito ilegal con explosivos, armamento y otros elementos de guerra fue ubicado en las últimas horas por tropas del Ejército Nacional en la vereda Tinajas, zona rural del municipio de Ituango, norte de Antioquia.

El hallazgo se produjo en una operación desarrollada por soldados del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, en coordinación con el Grupo Investigativo contra la Criminalidad Organizada del CTI de la Fiscalía, tras labores de inteligencia militar.

Durante el procedimiento fueron encontrados 17 artefactos explosivos improvisados acondicionados para ser lanzados mediante drones, 13 minas antipersona, municiones de diferentes calibres, una escopeta, cuatro proveedores para fusil, cordón detonante, ácido bórico, balines, un escáner, dos cartillas atribuidas a la Subestructura 18, además de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, equipos de campaña y otros elementos utilizados para actividades armadas.

Al respecto se refirió el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot: “De acuerdo con la información de inteligencia militar, este material pertenecería al grupo armado residual estructura 18 Roman Ruiz y serían empleados para la ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. También tenían intenciones de afectar la infraestructura estratégica del departamento como es el proyecto de Hidroituango”. aseguró



Ante la amenaza que esto representó para la infraestructura, la población civil y la fuerza pública, las autoridades señalaron que continuarán adelantando operativos en Ituango y otros municipios de la subregión Norte. A la par, señalaron que los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.