Ejército destruyó mina antipersonal cerca de un colegio en zona rural de Ituango, Antioquia

Soldados de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y realizaron la destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado tipo cantina, con capacidad aproximada de 10 litros, en el sector Los Galgos, zona rural del municipio de Ituango, norte de Antioquia.

Versiones del Ejército señalan como responsable de la colocación de la mina antipersonal a la subestructura 18 de las disidencias de las Farc, quienes instalaron este explosivo en un camino “transitado diariamente por niños que se dirigen a sus instituciones educativas y por campesinos que utilizan esta vía para sus actividades cotidianas”.

Los uniformados fueron alertados por la comunidad sobre la presencia del artefacto explosivo, por lo que se desplegó un equipo para su desactivación. Esta no es la única situación en la que los habitantes del municipio de Ituango se han visto en amenaza por la presencia de explosivos y minas antipersonas que atentan contra la población civil.

En el pasado mes de junio, en la vereda Tinajas, también en la zona rural de Ituango, soldados y personal antiexplosivos de la Cuarta Brigada destruyeron un explosivo instalado en la vía que comunica a este municipio con el corregimiento de Puerto Valdivia. Los explosivos también fueron atribuidos a la subestructura 18 de las disidencias de las Farc.



Y en octubre del año pasado (2025), en la vereda La Honda del municipio de Ituango, el mismo personal militar, y gracias a información suministrada por la comunidad de la región lograron identificar un lugar que contenía artefactos explosivos improvisados.

El Ejército destruyó una mina antipersonal en zona rural de Ituango. Allí los ilegales instalaron un artefacto explosivo tipo cantina, con capacidad aproximada de 10 litros, cerca a un colegio y en un camino que transitan diariamente los niños para llegar al centro educativo. pic.twitter.com/tGvgPQOvOz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 24, 2026

Luego de hacer la verificación de acuerdo con los protocolos establecidos, el grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) y el guía canino hallaron 35 artefactos, de los cuales algunos estaban enterrados y otros envueltos en botellas de vidrio. Estos elementos habrían sido activados por alivio de presión.

De acuerdo con la información suministrada para ese momento por los uniformados, estos artefactos también habrían sido instalados por la subestructura 18 de las disidencias.