Invías ya adjudicó contrato por más de 49.600 millones para vía al corregimiento El Aro en Ituango

Después de más de cuatro meses de trámites licitatorios, finalmente quedó adjudicada la construcción de una de las obras viales más esperadas del Norte de Antioquia: la pavimentación de la carretera hacia el corregimiento de El Aro, en Ituango.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmó la adjudicación del contrato para el mejoramiento y pavimentación del corredor que conectará a esta zona con Puerto Valdivia y la presa de la central Hidroituango.

La intervención contempla una inversión superior a los 49.672 millones de pesos, recursos que incluyen tanto la ejecución de las obras como la interventoría.

El proyecto comprende la pavimentación de 5.2 kilómetros de vía para facilitar el acceso a bienes y servicios con los principales centros de comercialización de la región.



A lo largo del saliente Gobierno nacional la obra ha generado disputas políticas en medio de los señalamientos en varias ocasiones del presidente Gustavo Petro a EPM, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia frente a los recursos destinados al proyecto.

"¿Qué puede haber en la lógica que lleva en el departamento de Antioquia a pensar que esos bloques de cemento que hacen Hidroituango puedan ser una prioridad por encima de la vida de su propia población campesina?", dijo en su momento el jefe de Estado.

Invías aseguró que el renovado corredor beneficiará a cerca de 3 mil habitantes de la zona incluyendo veredas como El Aro-Builópolis, El Tinto, La América, Palmichal, El Torrente, San Luis, Sevilla, Organi, Los Venados y Filadelfia.

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Hay que recordar que la pavimentación de la vía hacia El Aro ha sido concebida como una medida de reparación para una comunidad marcada por la violencia, tras la masacre perpetrada por grupos paramilitares en 1997.