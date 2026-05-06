Centro Democrático en Valle denuncia que Paloma Valencia no puede hacer campaña en zona rural

A 25 días de las elecciones presidenciales en Colombia, crecen las alertas en el departamento del Valle del Cauca por presuntos casos de constreñimiento electoral.

De acuerdo con el diputado del Valle, Rafael Rodríguez, las situaciones más preocupantes se estarían registrando en municipios como Dagua, Jamundí, Buenaventura y Guacarí, donde, al parecer, grupos armados estarían presionando a la ciudadanía para votar por determinados partidos políticos.

El diputado también señaló que la comunidad ha denunciado la entrega de panfletos y la realización de patrullajes en estas zonas, con el objetivo de intimidar a la población.

“A la comunidad de las zonas montañosas de varios municipios del departamento la están obligando a votar por un candidato en especial, y sobre todo les dicen que no pueden votar por el candidato de la derecha. A punta de fusiles están amedrentando a la población en sectores como Villa Colombia, Ampudia, Santa Rosa, en Guacarí, y la parte alta de Buga, que están controlados por estos grupos armados ilegales. Además, hay una injerencia en los puestos de votación cercanos”, expresó Rodríguez.



Mientras tanto, las autoridades electorales enviaron un mensaje de tranquilidad tras la realización del quinto Comité de Seguimiento Electoral. El delegado de la Registraduría Nacional en el Valle, Rodrigo Molano, aseguró que están dadas las garantías de seguridad para el desarrollo de la jornada en las más de 11 mil mesas de votación habilitadas en el departamento.

“En la intervención que entregó la Fuerza Pública se determinó que está cubierta la totalidad de la seguridad en los puestos de votación, y nosotros, como Registraduría Nacional Delegación Valle, también dimos un parte de tranquilidad, bajo el entendido de que contamos con la logística y la organización necesarias para que, en todos los puestos de votación del Valle del Cauca, las personas puedan votar con tranquilidad”, dijo Molano.

Durante esta reunión, representantes de distintas campañas políticas también manifestaron inquietudes relacionadas con solicitudes de traslado de puestos de votación.

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Frente a esto, Molano explicó que dichos requerimientos deben ser evaluados primero en el Comité Electoral y, posteriormente, de considerarse viables, escalar al Comité Departamental para su aprobación final.

