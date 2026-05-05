Cae red de delincuentes dedicada a hurtar tractocamiones de carga en Buenaventura, Valle

Autoridades en el Valle del Cauca dieron un nuevo golpe contra la estructura criminal Los Espartanos, con la captura de cinco de sus presuntos integrantes, señalados de dedicarse al hurto de carga portuaria en Buenaventura.

Los operativos se llevaron a cabo en las comunas 1 y 2, específicamente en los barrios Sociedad Portuaria, Obrero y Lleras.

Los detenidos hacían parte de una red dedicada a interceptar tractocamiones que ingresaban y salían de los terminales portuarios. Allí seleccionaban cargas de alto valor destinadas a exportación, como café, maíz y azúcar. Además, aprovechaban para hurtar accesorios de los vehículos y pertenencias de los conductores.

“La Policía Nacional en el Valle del Cauca, gracias a las denuncias de los transportadores en el puerto de Buenaventura, llevó a cabo la operación denominada Pekín. Estas personas abordaban vehículos en tránsito hacia el puerto, extraían productos como maíz, café y azúcar, y posteriormente los comercializaban”, dijo la General, Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Departamento del Valle.



Las investigaciones permitieron esclarecer al menos ocho casos de hurto y evidenciaron una actividad delictiva que se extendía por más de seis años. Entre los capturados se encuentran Jarlinson Angulo, alias 'Nigga', señalado como presunto líder; Enrique Quiñones, alias 'El Viejo' y Omar Hurtado, alias 'El Indio'.

“Fueron cinco capturas, tres por orden judicial y dos en flagrancia, mediante nueve diligencias de allanamiento. Entre ellos, se encuentra alias ‘Nigga’, de 27 años, quien lideraba esta actividad delincuencial. Estas personas presentan antecedentes por diferentes delitos”, explicó la oficial.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura llegaba a obtener ganancias ilícitas de entre 100 y 200 millones de pesos en un solo día con la comercialización de los productos hurtados. Con este resultado, ya son 47 los integrantes de esta organización capturados.

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Finalmente, un juez de control de garantías de Buenaventura impuso medida de aseguramiento a los detenidos por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

