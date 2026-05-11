Último adiós a Germán Vargas Lleras: Colombia despide hoy a uno de los grandes líderes políticos

Colombia despide este lunes al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas. Tras dos días de cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, familiares, dirigentes políticos, empresarios y ciudadanos acompañan las honras fúnebres del dirigente, quien murió luego de enfrentar un cáncer.

La eucaristía de despedida se realizará en la Catedral Primada de Bogotá y posteriormente sus exequias continuarán en una ceremonia privada en Jardines de Paz, en el norte de Bogotá.

Vargas Lleras deja una extensa trayectoria en la vida pública colombiana. Fue concejal de Bogotá a los 19 años, senador, presidente del Congreso, ministro del Interior y de Justicia, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017. También lideró el partido Cambio Radical y se consolidó como uno de los políticos más influyentes del país.

Durante los homenajes, distintos sectores políticos resaltaron su carácter, capacidad de ejecución y liderazgo en proyectos de infraestructura como las autopistas 4G y 5G, además de programas de vivienda de interés social y reformas legislativas relacionadas con la seguridad y la extinción de dominio.



Su hermano, Enrique Vargas, destacó su compromiso con el país y su lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. “Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con Colombia”, afirmó durante las ceremonias de despedida.

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que Vargas Lleras “tenía todas las cualidades para ser un gran presidente”, mientras que Álvaro Uribe Vélez destacó su verticalidad y férreas convicciones democráticas. Por su parte, Iván Duque recordó la amistad que mantuvo con el exvicepresidente y las conversaciones que compartieron sobre el país y la familia.

En medio de los homenajes también fue recordado el atentado con libro bomba que sufrió en 2005 cuando era senador, un episodio del que sobrevivió y que marcó su vida pública. Sus allegados lo describieron como “un guerrero” que enfrentó tanto la violencia como la enfermedad hasta sus últimos días.

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Leonor, quien trabajó más de tres décadas como su secretaria privada, aseguró que el mayor legado de Vargas Lleras fue “su compromiso con Colombia y su honestidad”.