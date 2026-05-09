Primer día de cámara ardiente de Germán Vargas Lleras dejó emotivos homenajes y reacciones políticas

En medio de homenajes, mensajes de admiración y profundas reflexiones políticas, se desarrolló el primer día de cámara ardiente del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

El dirigente, considerado líder del partido político Cambio Radical, falleció el viernes 8 de mayo a los 64 años de edad, tras enfrentar durante varios años una enfermedad neurológica. Según reportes médicos, padecía un meningioma benigno, un tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2016 y que, pese a una intervención quirúrgica inicial, presentó recaídas que derivaron en múltiples tratamientos en años recientes.

Desde tempranas horas, familiares, amigos y figuras del ámbito político se reunieron en el Palacio de San Carlos para rendirle homenaje. La apertura al público se llevó a cabo en la tarde de este sábado, permitiendo que ciudadanos también se acercaran a despedir a uno de los políticos más influyentes del país.

Durante las honras fúnebres, su hermano, Enrique Vargas, habló sobre su carácter y entrega al país:



“Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país. Un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa al país… valiente que se enfrentó a las bombas, al narcotráfico, a las guerrillas, a la delincuencia común, nunca le tembló la mano”.

Cámara ardiente de Germán Vargas Lleras. Foto: Blu Radio.

Asimismo, las reacciones del sector político no se hicieron esperar. El expresidente Ernesto Samper expresó unas sentidas palabras sobre el fallecimiento del exvicepresidente: “Yo creo que se va realmente una persona que en este momento tenía el espacio para haber coronado sus aspiraciones políticas. Germán era ante todo un gran servidor público”.

Por su parte, el procurador Gregorio Eljach recordó sus inicios junto a Vargas Lleras y resaltó su carácter: “Un hombre de convicciones liberales profundas, casi que inamovibles, demócrata y con carácter… aprendí a quererlo”.

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El embajador Alfonso Prada evocó los comienzos de su trayectoria política: “Un recuerdo gigantesco… hoy simplemente hubo un recuerdo de nostalgia, de tristeza, pero también de admiración”.

Desde su partido, el senador Carlos Fernando Motoa habló sobre su disciplina y conocimiento del país: “El mejor conocedor de la problemática de Colombia”.

De igual forma, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también lamentó su partida y resaltó su eficacia para dar resultados:

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“Es un día muy triste para nuestro país… era un monstruo para ejecutar, para producir resultados. Es alguien con el que tuvimos un vínculo muy especial a pesar de las diferencias que por momentos hubo, sin lugar a dudas era un estadista y le va a hacer mucha falta a nuestro país”.

El alcalde Carlos Fernando Galán asistió a la cámara ardiente de Germán Vargas Lleras. Foto: Blu Radio.

En la misma línea, el exministro Mauricio Cárdenas lo describió como un político combativo: “Era una persona de controversia… Germán Vargas era eso. Era un guerrero”.

Al cierre de la jornada, el flujo de asistentes comenzó a disminuir antes de las 7:00 p. m., hora en la que se cerraron las puertas del Palacio. Se espera que la cámara ardiente continúe este domingo 10 de mayo desde las 10:00 a. m.

