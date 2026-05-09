Mandatarios del Caribe lamentan muerte de Germán Vargas Lleras: “Deja una huella importante”

Con sorpresa fue tomada desde el Caribe en las últimas horas la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es recordado por el partido Cambió Radical como “un trabajador incansable”. Por lo menos, así lo describieron en un comunicado firmado por el líder Fuad Char, familia y su equipo de trabajo.

“Lamentamos la partida de nuestro amigo, líder, y copartidario German Vargas Lleras, una gran persona que durante muchos años sirvió al país desde diferentes representaciones. El partido Cambio Radical extiende un sentido mensaje de fraternidad y condolencias a la familia y seres queridos de Germán Vargas Lleras. Durante muchos años estuvo al servicio de Colombia; desde donde puso toda su experiencia y conocimiento a disposición del país y sus regiones. Hoy despedimos a un gran líder, quien con su amplia capacidad de trabajo le deja a Colombia un legado imborrable. Las instituciones del país, el congreso, nuestro partido y todos sus simpatizantes reconocemos el gran aporte de Germán Vargas Lleras a la historia política reciente de este país. Por siempre recordaremos a Germán Vargas Lleras como un gran ejecutor, un trabajador incansable y por su liderazgo en el desarrollo de los proyectos más ambiciosos en favor de la gente necesitada de Colombia. Cambio Radical despide a su líder natural Germán Vargas Lleras”, se puede leer en él.

Por su plataforma de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó que hoy ha partido de este mundo "uno de los grandes estadistas del país, un verdadero patriota".

“Con profundo dolor recibimos esta noticia. Hoy parte de este mundo uno de los grandes estadistas de este país, un verdadero patriota. Desde Barranquilla, y de parte de toda mi familia, enviamos un sentido pésame a su hija, hermanos y seres queridos. Descansa en paz, Germán”, fueron sus palabras.



A su vez, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, recordó a Vargas Lleras como "un hombre que dejó una huella importante en la transformación del Atlántico".

“Lamento profundamente la partida de Germán Vargas Lleras, un hombre que dejó una huella importante en la transformación del Atlántico. Su liderazgo fue fundamental para sacar adelante grandes obras de infraestructura, proyectos de saneamiento básico, agua potable y vivienda. A su familia, amigos y seres queridos, toda mi solidaridad y un abrazo fraterno en este difícil momento”, sostuvo.

Además, mandatarios como el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen y la gobernadora de Sucre, Lucy García, entre muchos otros, lamentaron su muerte y lo hablaron de él como alguien con carácter y convicción.

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“Lamento profundamente el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, un gran líder del país. Envío un abrazo de fortaleza a su hija Clemencia y a todos sus seres queridos”, escribió Zuleta Bechara.

“Hoy Colombia despide a un hombre que dejó una huella imposible de ignorar en la vida pública del país. Germán Vargas Lleras fue carácter, convicción y una capacidad de trabajo que marcó generaciones. Pero hoy, más allá del dirigente, duele la partida del ser humano, y el inmenso vacío que deja en su familia y seres queridos. A ellos, toda mi solidaridad, mis oraciones y un abrazo lleno de fuerza para afrontar este dolor tan profundo. Que descanse en paz”, añadió Kerguelen.

“Lamento profundamente el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Acompaño con respeto y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de Cambio Radical en este momento de dolor. Colombia pierde a una figura de amplio recorrido en la vida pública nacional, cuyo legado y visión seguirán haciendo parte del debate democrático. Paz en su tumba”, culminó Lucy García Montes.