“Si cometí errores, no son de Paloma”: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante una gira política por el departamento del Quindío, desvinculó categóricamente a la candidata Paloma Valencia de los posibles fallos de su administración. Aseguró que ella no tuvo cargos en su Gobierno y que su trayectoria ha sido independiente, marcada por la lucha contra la corrupción y la inseguridad.

“Paloma no tiene ninguna responsabilidad en mi gobierno”, sentenció el exmandatario ante los cuestionamientos sobre si su figura resulta nociva para la campaña actual. Uribe insistió en que, si cometió errores, estos no pueden trasladarse a la candidata, quien —según dijo— tiene la autonomía para corregir lo que sea necesario.

El líder del Centro Democrático defendió su legado al mencionar avances en salud y seguridad, aunque admitió haber cometido “errores de buena fe” durante su mandato. Afirmó que continúa en la contienda política con la conciencia tranquila y subrayó que nunca ha incurrido en el robo de recursos públicos.

Sobre el polémico tema de los falsos positivos, Uribe cuestionó las cifras presentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al señalar que no han sido debidamente justificadas. Indicó que cualquier caso es grave, sea uno o miles, pero reiteró que estos hechos no deben atribuirse a Valencia, quien —en su criterio— representa una nueva visión política.



Uribe definió la actual contienda electoral como un dilema entre un “camino de cubanización” y el proyecto de libertad que, asegura, encarna Valencia. Según el exjefe de Estado, la candidata busca proteger el “dinero sagrado de los trabajadores” frente al gasto excesivo del gobierno actual.

Finalmente, calificó como “normales dentro de las campañas” las tensiones entre sectores de la oposición y respaldó la realización de debates. A su juicio, Valencia representa la firmeza necesaria para enfrentar el terrorismo bajo un modelo de Estado pequeño y con énfasis en la transparencia.