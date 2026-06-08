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Así queda el cuadro de campeones del fútbol colombiano tras título del Junior

El cuadro tiburón bordó su estrella 12 frente a Atlético Nacional y actualizó el cuadro de campeones del fútbol profesional colombiano.

Liga BetPlay.jpg
Liga BetPlay //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 8 de jun, 2026

Terminó otro semestre en el fútbol profesional colombiano con el bicampeonato del Junior de Barranquilla, que bordó su estrella 12 ante un flojo Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en Medellín.

Con este resultado, se vuelve a actualizar la tabla de campeones del fútbol profesional colombiano que sigue liderando Atlético Nacional con 18 estrellas, seguido por Millonarios (16), América de Cali (15) y ahora el Junior de Barranqulla con 12.

Por otro lado, con este resultado se sumó el decimotercero subcampeonato de Atlético Nacional, estando también en la parte alta de esa tabla negativa al lado de Independiente Medellín y Deportivo Cali.

Junior gana en la final
Junior gana en la final //
Foto: X @JuniorClubSA

Cuadro de campeones del fútbol colombiano

  1. Atlético Nacional: 18 títulos, 13 subcampeonatos.
  2. Millonarios: 16 títulos, 10 subcampeonatos.
  3. América de Cali: 15 títulos, 7 subcampeonatos.
  4. Junior: 12 títulos, 10 subcampeonatos.
  5. Deportivo Cali: 10 títulos, 14 subcampeonatos.
  6. Santa Fe: 10 títulos, 7 subcampeonatos.
  7. Independiente Medellín: 6 títulos, 13 subcampeonatos.
  8. Once Caldas: 4 títulos, 2 subcampeonatos.
  9. Deportes Tolima: 3 títulos, 10 subcampeonatos.
  10. Deportivo Pasto: 1 título, 3 subcampeonatos.
  11. Deportes Quindío: 1 título, 2 subcampeonatos.
  12. Cúcuta Deportivo: 1 título, 1 subcampeonato.
  13. Atlético Bucaramanga: 1 título, 1 subcampeonato.
  14. Unión Magdalena: 1 título.
  15. Boyacá Chicó: 1 título.
  16. Deportivo Pereira: 1 título.
  17. La Equidad: 3 subcampeonatos.
  18. Boca Juniors de Cali: 2 subcampeonatos.
  19. Atlético Huila: 2 subcampeonatos.
  20. Real Cartagena: 1 subcampeonato.
Atlético Nacional campeón del torneo apertura 2022 Foto Dimayor.jpg
Atlético Nacional campeón del torneo apertura 2022 //
Foto: Dimayor

¿Cuándo comienza la Liga BetPlay 2026-II?

El fútbol profesional colombiano volverá a su actividades después de la Copa Mundial de la FIFA, es decir, para el 25 y 26 de julio que sería el último fin de semana de ese mes, dando así inicio al camino de lograr la estrella de Navidad.

Estos son los partidos de la primera fecha:

  • Deportes Tolima vs. Junior
  • Águilas Doradas vs. Santa Fe
  • Alianza vs. Fortaleza
  • Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional
  • Once Caldas vs. Cúcuta
  • Internacional de Bogotá vs. América de Cali
  • Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
  • Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
  • Llaneros vs. Deportivo Pereira
  • Deportivo Cali vs. Jaguares
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