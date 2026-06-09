Si ganamos el bicampeonato, ¿por qué no el tricampeonato?: Daniel Rivera, defensor del Junior

El título número 12 de liga en la historia del Junior de Barranquilla todavía se celebra en la capital del Atlántico, pero dentro del plantel ya apareció un nuevo reto. Daniel Rivera, defensor del equipo rojiblanco y uno de los protagonistas del campeonato, aseguró que el conjunto dirigido por Alfredo Arias tiene argumentos para buscar algo que nunca ha conseguido: conquistar tres campeonatos consecutivos.

En entrevista con Blog Deportivo, Rivera habló del ambiente posterior al bicampeonato y dejó una frase que ilusiona a los hinchas del equipo barranquillero.

“Claramente, ¿por qué no? La pregunta es por qué no. Si logramos el bicampeonato, ¿por qué no podemos lograr un tricampeonato?”, afirmó el defensor al ser consultado por la posibilidad de seguir haciendo historia con Junior.

El exFortaleza destacó que este equipo ha logrado superar obstáculos que durante años fueron señalados como dificultades para el club.



“Este Junior ha roto paradigmas. Un Junior que antes no ganaba en la altura, este semestre ganamos la mayor cantidad de partidos y fueron en la altura. Un Junior que visitante le costaba mucho, hoy somos el mejor visitante”, explicó Rivera.

Junior, campeón Foto: Dimayor

Bloquear a Morelos

El zaguero también reveló detalles de una de las claves tácticas que utilizó el técnico Alfredo Arias en las finales: las marcas personales sobre jugadores determinantes del rival. Rivera fue el encargado de seguir de cerca a Hugo Rodallega en la serie ante Santa Fe y a Alfredo Morelos en la final contra Nacional, una estrategia que terminó dando resultados para el equipo barranquillero.

Ahora, con el bicampeonato conseguido, Rivera y Junior apuntan a un nuevo desafío: continuar rompiendo récords y buscar el histórico tricampeonato.