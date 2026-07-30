Los nuevos errores de los árbitros en el fútbol colombiano: "No sabe las reglas"

El arbitraje colombiano volvió a quedar en el centro de la polémica tras una jornada marcada por fuertes cuestionamientos. Esta vez, las críticas no solo apuntan a errores de apreciación, sino a presuntos fallos por desconocimiento del reglamento, una situación que encendió el debate luego de los partidos entre Real Cartagena y América de Cali, así como del duelo entre Junior y Barranquilla por la Copa BetPlay.

Durante el programa Blog Deportivo, analistas cuestionaron especialmente la actuación del árbitro José Bautista, quien dirigió el compromiso entre Real Cartagena y América. Según explicaron, el juez cometió una secuencia de errores técnicos al detener el juego para sancionar disciplinariamente a un jugador y reanudar la acción con un balón a tierra, cuando, de acuerdo con el reglamento, debía conceder un tiro libre indirecto. Además, señalaron que incluso mostró una tarjeta amarilla al futbolista equivocado tras una acción que inicialmente había dejado continuar.

Las críticas aumentaron luego de que el exárbitro Jorge Ramírez asegurara que Bautista repitió el mismo procedimiento incorrecto durante el encuentro.

“Este muchacho no sabe la regla”, afirmó al explicar que el colegiado incurrió nuevamente en el mismo error técnico minutos después. Para los panelistas, lo más preocupante no fue únicamente la equivocación, sino que el árbitro fue designado para dirigir el partido entre Jaguares y Atlético Nacional.



¿Debieron anular los goles?

El debate también se extendió al compromiso entre Junior y Barranquilla, donde, según los comentaristas, tres de los goles del Barranquilla tuvieron que ser invalidados si la copa hubiera contado con el VAR. El técnico del Junior, Alfredo Arias, evitó una confrontación directa, aunque en rueda de prensa manifestó que dos anotaciones se produjeron con jugadores en posición de fuera de lugar y otra nació de una falta que, a su juicio, el árbitro Ferney Trujillo dejó sin sancionar.



Así las cosas, los errores se siguen presentando en el FPC y, por ahora, se desconoce si la federación tomará una decisión para evitar que esto siga sucediendo en las canchas del país.